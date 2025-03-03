Під Києвом сталась масштабна ДТП: троє потерпілих

Увечері 3 березня на Новоірпінській трасі сталась дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох автомобілів, відомо про щонайменше трьох потерпілих.

Джерело: поліція Києва

Дослівно: "Поліція встановлює обставини автотрощі на Новоірпінській трасі.

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За попередньою інформацією, сьогодні близько о 18:00 керманич автомобіля Hyundai не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажним автомобілем МАЗ, Fiat та позашляховиком Toyota Tundra".

Деталі: Поліція повідомила про щонайменше трьох потерпілих: водій та пасажир позашляховика та водій Hyundai. Їх з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості госпіталізували до медичних закладів.