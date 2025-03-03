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Садовий: Британія допоможе перетворити Львів на великий транспортний хаб Європи

Христина Бондарєва, Євген КізіловПонеділок, 3 березня 2025, 20:07
Садовий: Британія допоможе перетворити Львів на великий транспортний хаб Європи
фото: Getty Images

Мер Львова Андрій Садовий каже, що Велика Британія допоможе зробити його місто новим великим транспортним хабом Європи.

Джерело: очільник Львова на своїй сторінці у Facebook, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За його словами, британський міністр авіації, мореплавства та безпеки Майк Кейн підтвердив готовність підтримати розвиток транспортної інфраструктури України. Відтак, після зустрічей у Британії Садовий повідомив, що три провідні компанії з досвідом реалізації масштабних інфраструктурних проєктів – Gleeds, BDP, PwC – долучаться до роботи на цьому напрямку.

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Упродовж наступних трьох місяців вони підготують перелік пріоритетних проєктів для залучення фінансування.

"Один із ключових для нас напрямків – створення автомобільного та залізничного вузла у Львові. Наша спільна мета – розробити якісний проєкт, який інтегрує та зробить доступнішими наше місто й Україну для Європи", – написав Садовий.

Раніше стало відомо, що Британія виділить Україні 1,6 млрд фунтів на закупівлю ракет для ППО.

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Також Британія запевнила, що готова до спрямування миротворців в Україну, забезпечивши її  "чоботами на землі і літаками в повітрі".

ЛьвівВелика Британія
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