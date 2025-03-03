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Зеленський: Дуже розраховуємо на підтримку Америки на шляху до миру

Христина Бондарєва, Євген КізіловПонеділок, 3 березня 2025, 20:31
Зеленський: Дуже розраховуємо на підтримку Америки на шляху до миру
фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський заявив, що українці більше за інших хочуть миру і дуже сподіваються на допомогу в цьому питанні з боку США.

Джерело: президент написав у понеділок у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Глава держави написав, що робота з партнерами триває. "Вже були розмови, ще готуємось до інших кроків найближчим часом. Дуже важливо, що ми намагаємося зробити нашу дипломатію дійсно змістовною та спрямованою на закінчення цієї війни якнайшвидше", – зазначив президент.

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Він наголосив, що Україні потрібен справжній мир, і "українці хочуть цього найбільше, бо війна руйнує наші міста і села, ми втрачаємо наших людей". 

"Нам потрібно зупинити війну й гарантувати безпеку. Працюємо разом з Америкою і з європейськими партнерами та дуже розраховуємо на підтримку Америки на шляху до миру. Мир потрібен – якомога швидше", – зазначив Зеленський. 

Його пост у Х з’явився невдовзі після того, як президент США Дональд Трамп продовжив атакувати Зеленського у своїй соцмережі, відзначиши, що президент України зробив "найгіршу" заяву про війну.

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Радник Трампа з національної безпеки Майк Волц заявив, що адміністрація США хоче почути від президента Зеленського, що він шкодує про суперечку в Овальному кабінеті.

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ЗеленськийСШАмир
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