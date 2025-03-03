The Times: Британія наполягає, щоб Зеленський зробив усе для налагодження відносин зі США

Велика Британія наполягає на тому, щоб президент України Володимир Зеленський зробив усе можливе для налагодження відносин зі США.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Times

Деталі: Високопоставлене джерело видання в британському уряді заявило, що Зеленському потрібно "грати в гру" і виявити повагу до президента США Трампа, щоб повернутися за стіл переговорів.

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При цьому, як зазначає видання, поки неясно, чи готовий Зеленський це зробити.

Зеленський раніше заявив, що вірить у те, що конфлікт минеться, і що він готовий підписати зі США угоду щодо корисних копалин.

За даними видання, очікується, що уряд Зеленського підпише угоду цього тижня, хоча очікується, що український президент не поїде для цього у Вашингтон.

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Своєю чергою Велика Британія не повністю згодна з цією угодою – у Лондоні вважають, що Україні необхідна військова гарантія безпеки.

Водночас британська сторона переконана, що ця угода – це крок у правильному напрямку.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім у п’ятницю, 28 лютого, після сварки з Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

У відповідь Дональд Трамп заявив, що український президент "зневажив" Сполучені Штати, і що Володимир Зеленський "не готовий до миру".

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