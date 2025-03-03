Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

The Times: Британія наполягає, щоб Зеленський зробив усе для налагодження відносин зі США

Ірина Кутєлєва, Тетяна ОлійникПонеділок, 3 березня 2025, 21:15
The Times: Британія наполягає, щоб Зеленський зробив усе для налагодження відносин зі США
Кір Стармер. Фото: Getty Images

Велика Британія наполягає на тому, щоб президент України Володимир Зеленський зробив усе можливе для налагодження відносин зі США.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Times

Деталі: Високопоставлене джерело видання в британському уряді заявило, що Зеленському потрібно "грати в гру" і виявити повагу до президента США Трампа, щоб повернутися за стіл переговорів.

Реклама:

При цьому, як зазначає видання, поки неясно, чи готовий Зеленський це зробити.

Зеленський раніше заявив, що вірить у те, що конфлікт минеться, і що він готовий підписати зі США угоду щодо корисних копалин.

За даними видання, очікується, що уряд Зеленського підпише угоду цього тижня, хоча очікується, що український президент не поїде для цього у Вашингтон.

РЕКЛАМА:

Своєю чергою Велика Британія не повністю згодна з цією угодою – у Лондоні вважають, що Україні необхідна військова гарантія безпеки.

Водночас британська сторона переконана, що ця угода – це крок у правильному напрямку.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім у п’ятницю, 28 лютого, після сварки з Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

У відповідь Дональд Трамп заявив, що український президент "зневажив" Сполучені Штати, і що Володимир Зеленський "не готовий до миру".

Читайте також: Сварка найвищого рівня. Чому зірвана зустріч Зеленського й Трампа ще не стала катастрофою.

Велика Британія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Трамп призупинив всю військову допомогу Україні – ЗМІ
Верховна Рада звернулась до Трампа: Наголосила на необхідності подальшого партнерства
"Важила до 30 кілограм": журналістку Рощину катували у російському полоні – розслідування
фотоПід Києвом сталась масштабна ДТП: троє потерпілих
"Це найгірше, що він міг сказати" – Трамп про заяву Зеленського щодо закінчення війни
4 березня діятимуть обмеження електроенергії для бізнесу: в який час
Усі новини...
Велика Британія
Садовий: Британія допоможе перетворити Львів на великий транспортний хаб Європи
Стармер вважає, що угоди про надра мало для гарантій безпеки Україні
Британський прем'єр вірить у щире прагнення Трампа до миру в Україні
Останні новини
03:14
Україна повернула ще сімох дітей з РФ і ТОТ
02:18
Трамп призупинив всю військову допомогу Україні – ЗМІ
01:24
відеоБезпілотники атакували НПЗ у російській Сизрані – соцмережі
01:04
оновлено, фотоУ Сумах російський дрон вдарив по медзакладу, в частині міста зникло світло
00:14
оновлено від 23:01, фотоРФ атакувала Одесу безпілотниками: не працюють котельні, є потерпілі
00:12
WSJ: Адміністрація Трампа заморозила фінансування купівлі нової зброї для України
00:12
Зеленський призначив Залужного постпредом України при Міжнародній морській організації
23:59
Росіяни 19 разів намагались прорвати оборону на Покровському напрямку – Генштаб
23:34
Соратник Трампа повідомив про нову домовленість з Україною щодо угоди про надра
23:32
Зеленський назвав основний сценарій стійкості: Забезпечити умови для правильної дипломатії
Усі новини...
Реклама:
Реклама: