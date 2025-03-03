РФ заборонила в'їзд главі МЗС Японії та ще 8-ми офіційним особам країни

Росія в понеділок заборонила в'їзд на свою територію дев'ятьом офіційним особам Японії, серед яких міністр закордонних справ країни Такесі Івая.

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на МЗС РФ

Деталі: Також під заборону потрапили посол Японії в Україні Масасі Накагоме і його попередник на цій посаді Кунінорі Мацуда, старший віцепрезидент Японського агентства з міжнародного співробітництва Сьохей Хара, глава українського офісу цього агентства Хідекі Мацунага, а також президенти чотирьох великих японських компаній – IHI Corporation, Isuzu Motors, Prodrone і Cyberdyne.

Реклама:

У заяві МЗС РФ зазначено, що цей крок зроблено у відповідь на санкції, накладені Японією на Росію через її військове вторгнення в Україну.

Такесі Івая раніше неодноразово заявляв, що Японія не зніме з Росії санкції, поки не закінчиться війна в Україні.

Що передувало: Японське агентство з міжнародного співробітництва (JICA) і компанія KAKUICHI допоможуть Україні впровадити технологію нанопухирців для насичення ґрунтів киснем.