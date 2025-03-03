Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

ЗМІ: Сполучені штати готують план потенційного послаблення санкцій проти Росії

Христина Бондарєва, Тетяна ОлійникПонеділок, 3 березня 2025, 21:55
ЗМІ: Сполучені штати готують план потенційного послаблення санкцій проти Росії
Фото - Getty Images

США розробляють план потенційного послаблення санкцій проти Росії на тлі зусиль Дональда Трампа відновити зв'язки з Москвою і зупинити війну в Україні.

Джерело: про це повідомили агентству Reuters американський посадовець і ще одна особа, знайома з цим питанням, пише "Європейська правда"

Деталі: Білий дім попросив Державний департамент і Міністерство фінансів підготувати список санкцій, які можуть бути пом'якшені. Цей список попросили підготувати для обговорення американськими посадовцями з російською стороною в рамках широких переговорів адміністрації США про поліпшення дипломатичних і економічних відносин, повідомили джерела.

Реклама:

Санкційні відомства зараз готують пропозиції щодо зняття санкцій з окремих юридичних і фізичних осіб, в тому числі деяких російських олігархів, за словами співрозмовників агентства.

Конкретний запит Білого дому на такий документ в останні дні підкреслює готовність Трампа і його радників послабити російські санкції в рамках потенційної угоди з Москвою.

Наразі не зрозуміло, чого саме Вашингтон може вимагати від РФ в обмін на послаблення санкцій.

РЕКЛАМА:

Білий дім попросив посадовців Державного департаменту та Міністерства фінансів розробити можливий план пом'якшення санкцій до того, як Трамп минулого тижня продовжив надзвичайний стан через ситуацію в Україні, повідомляють американські джерела.

Надзвичайний стан накладає санкції на певні активи та осіб, що причетні до війни Росії. Ці заходи, запроваджені адміністрацією тодішнього президента Барака Обами, діють з березня 2014 року, коли Росія анексувала український Крим.

У січні Трамп погрожував посилити санкції проти Росії, якщо Путін не захоче вести переговори про припинення війни в Україні. Але нещодавно представники адміністрації Трампа відкрито визнали можливість послаблення санкцій проти Москви.

Міністр фінансів Скотт Бессент в інтерв'ю Bloomberg Television від 20 лютого заявив, що Росія може отримати економічні послаблення – залежно від того, як вона підійде до переговорів у найближчі тижні. 

Трамп заявив журналістам 26 лютого, що російські санкції можуть бути послаблені "в якийсь момент".

СШАсанкціїРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Трамп призупинив всю військову допомогу Україні – ЗМІ
Верховна Рада звернулась до Трампа: Наголосила на необхідності подальшого партнерства
"Важила до 30 кілограм": журналістку Рощину катували у російському полоні – розслідування
фотоПід Києвом сталась масштабна ДТП: троє потерпілих
"Це найгірше, що він міг сказати" – Трамп про заяву Зеленського щодо закінчення війни
4 березня діятимуть обмеження електроенергії для бізнесу: в який час
Усі новини...
Британський прем'єр вірить у щире прагнення Трампа до миру в Україні
Стармер вважає, що угоди про надра мало для гарантій безпеки Україні
"Це найгірше, що він міг сказати" – Трамп про заяву Зеленського щодо закінчення війни
Зеленський: Дуже розраховуємо на підтримку Америки на шляху до миру
Останні новини
03:14
Україна повернула ще сімох дітей з РФ і ТОТ
02:18
Трамп призупинив всю військову допомогу Україні – ЗМІ
01:24
відеоБезпілотники атакували НПЗ у російській Сизрані – соцмережі
01:04
оновлено, фотоУ Сумах російський дрон вдарив по медзакладу, в частині міста зникло світло
00:14
оновлено від 23:01, фотоРФ атакувала Одесу безпілотниками: не працюють котельні, є потерпілі
00:12
WSJ: Адміністрація Трампа заморозила фінансування купівлі нової зброї для України
00:12
Зеленський призначив Залужного постпредом України при Міжнародній морській організації
23:59
Росіяни 19 разів намагались прорвати оборону на Покровському напрямку – Генштаб
23:34
Соратник Трампа повідомив про нову домовленість з Україною щодо угоди про надра
23:32
Зеленський назвав основний сценарій стійкості: Забезпечити умови для правильної дипломатії
Усі новини...
Реклама:
Реклама: