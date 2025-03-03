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Трамп каже, що поки не обговорював зупинку військової допомоги для України

Тетяна ОлійникПонеділок, 3 березня 2025, 22:37
Трамп каже, що поки не обговорював зупинку військової допомоги для України
Трамп на пресконференції. Скриншот з трансляції Білого дому

Президент США Дональд Трамп заявив, що ще не обговорював зупинку військової допомоги для України, каже, що все "залежатиме від того, що буде далі".

Джерело: Трамп на пресконференції

Пряма мова: "Ми поки що цього не обговорювали. Усе залежатиме від того, що відбуватиметься далі, багато речей відбувається прямо зараз, поки ми говоримо. Я можу дати вам відповідь, а потім повернутися до мого кабінету, до мого прекрасного Овального кабінету, і дізнатися, що ця відповідь уже застаріла. Це як у бізнесі".

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Деталі: Щодо угоди про корисні копалини Трамп наголосив, що вона "не мертва". Він також вкотре додав, що президент України Володимир Зеленський мав би "бути більш вдячним", оскільки "тому, що ця країна пройшла з ними через всі випробування".

"Я думаю, що це велика угода для нас, тому що Байден дуже, дуже нерозумно дав 350 мільярдів доларів Україні, щоб воювати, і ви знаєте, що сталося", – сказав президент США.

Він пообіцяв більше сказати про угоду в промові 4 березня, яку він анонсував раніше в соцмережах.

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Також Трамп ще раз прокоментував слова Зеленського про те, що закінчення війни з Росією ще "дуже, дуже далеко".

"Я хочу, щоб це закінчилося швидше. Я не хочу, щоб це тривало роками, і краще б президент Зеленський, який зробив заяву, був неправий щодо цього", – сказав Трамп.

Не називаючи імені Зеленського, він припустив, що український президент може "не протриматися дуже довго", якщо не захоче укласти угоду про мир.

"Можливо, хтось не хоче укладати угоду, і якщо хтось не хоче укладати угоду, я думаю, що ця людина довго не протримається. До цієї людини не будуть довго прислухатися. Тому що я вірю, що Росія хоче укласти угоду, я вірю, що народ України, безумовно, хоче укласти угоду", – сказав Трамп, повторюючи свою давню тезу, що хоче укласти угоду "швидко".

Що передувало:

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