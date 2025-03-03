РФ атакувала Одесу безпілотниками: не працюють котельні, є пошкодження будинків
Понеділок, 3 березня 2025, 23:01
Увечері 3 березня російська армія атакувала Одесу ударними безпілотниками, у результаті цього не працюють котельні, пошкоджено приватні будинки та бізнес-центр.
Джерело: голова ОВА Олег Кіпер
Пряма мова: "Внаслідок удару є пошкодження енергетичної інфраструктури. Нині в частині міста діють аварійні відключення електроенергії. Комунальні служби вже розпочали роботу з запуску генераторів для роботи критичної інфраструктури, в тому числі і котелень. Розгортаються додаткові пункти незламності (425 вже працюють)".
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Деталі: Також, внаслідок падіння уламків і вибухових хвиль, пошкоджені два приватних будинки та бізнес-центр.