РФ атакувала Одесу безпілотниками: не працюють котельні, є пошкодження будинків

Увечері 3 березня російська армія атакувала Одесу ударними безпілотниками, у результаті цього не працюють котельні, пошкоджено приватні будинки та бізнес-центр.

Джерело: голова ОВА Олег Кіпер

Пряма мова: "Внаслідок удару є пошкодження енергетичної інфраструктури. Нині в частині міста діють аварійні відключення електроенергії. Комунальні служби вже розпочали роботу з запуску генераторів для роботи критичної інфраструктури, в тому числі і котелень. Розгортаються додаткові пункти незламності (425 вже працюють)".

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Деталі: Також, внаслідок падіння уламків і вибухових хвиль, пошкоджені два приватних будинки та бізнес-центр.