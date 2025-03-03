Верховна Рада звернулась до Трампа: Наголосила на необхідності подальшого партнерства

На сайті Верховної Ради увечері 3 березня опублікували звернення до президента США Дональда Трампа, Конгресу та американського народу. У листі подякували за підтримку Америки та наголосили на необхідності подальшого розвитку стратегічного партнерства.

Джерело: звернення на сайті ВР

Дослівно: "Від імені українського народу Верховна Рада України висловлює глибоку вдячність президенту Дональду Трампу, Конгресу Сполучених Штатів Америки та американському народу за тверду і послідовну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також за надані Україні пакети безпекової допомоги, які сприяли стабілізації ситуації на лінії фронту.

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Україна глибоко поважає прагнення великого американського народу до всебічного відновлення глобального лідерства Сполучених Штатів. Водночас ми твердо переконані, що лідерство Сполучених Штатів на міжнародній арені нерозривно пов'язане із захистом ідеалів свободи і демократії, дотриманням міжнародних угод, надійністю у відносинах із союзниками та друзями".

Деталі: У листі наголошують, що" український народ прагне миру, як ніхто інший у світі, і вірить, що роль Трампа та його миротворчі зусилля стануть вирішальними у якнайшвидшому припиненні бойових дій та досягненні миру для України, Європи та всього світу".

Дослівно: "Верховна Рада України вітає ініціативи президента США Дональда Трампа щодо започаткування переговорного процесу, спрямованого на забезпечення миру.

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Верховна Рада України наголошує на необхідності подальшого розвитку стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами Америки, зокрема у сфері дослідження критично важливих корисних копалин".

Що передувало: