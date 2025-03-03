Соратник Трампа повідомив про нову домовленість з Україною щодо угоди про надра

Конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік заявив про досягнуту нову домовленість щодо підписання угоди про надра між урядами України та США.

Джерело: заява Браяна Фіцпатріка після переговорів з цього приводу з очільником ОПУ Андрієм Єрмаком, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Конгресмен Фіцпатрік, що належить що кола республіканців, які опікуються відносинами з Україною, повідомив про тривалу і успішну розмову з Єрмаком. "Ми на 100% повертаємо потяг назад, на рейки", – прокоментував він у Х.

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За словами конгресмена, є домовленість про те, що угода про розподіл прибутку від видобутку корисних копалин "буде підписана найближчим часом, що призведе до міцного довгострокового економічного партнерства між Сполученими Штатами та Україною". Він також повторив позицію керівництва США про те, що підписання цієї угоди "природним чином надасть і безпеку допомогу".

Раніше президент США Дональд Трамп анонсував новини щодо угоди, заявивши, що повідомить про це у зверненні до Конгресу у вівторок ввечері.

Браян Фіцпатрік не став уточнювати, коли та як технічно відбудеться підписання – чи буде здійснений візит української урядової делегації у Вашингтон, чи документ підпишуть у віддаленому режимі.

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Єрмак підтвердив, що провів перемовини з Фіцпатріком. "Обговорювали питання руху до справедливого миру та Угоду про мінерали зі США. Нам потрібне економічне партнерство, обом нашим країнам. Є взаєморозуміння, рухаємося до рішення, яке мають ухвалити лідери наших держав", – зазначив голова Офісу президента.

Як повідомлялося, Трамп у понеділок заявив, що "угода про копалини" не мертва. Президент Зеленський, також без конкретики, заявляв, що Україна працює з Америкою і готує певні кроки.

Детальний аналіз документу, що планується до підписання, читайте у статті Піар для Трампа, успіх для України. Що означає угода про надра.