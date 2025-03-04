РФ атакувала Одесу безпілотниками: не працювали котельні, є потерпілі

Увечері 3 березня російська армія атакувала Одесу ударними безпілотниками, у результаті цього не працюють котельні, пошкоджено приватні будинки та бізнес-центр, є потерпілі.

Джерело: голова ОВА Олег Кіпер, міський голова Одеси Геннадій Труханов

Пряма мова: "Внаслідок удару є пошкодження енергетичної інфраструктури. Нині в частині міста діють аварійні відключення електроенергії. Комунальні служби вже розпочали роботу з запуску генераторів для роботи критичної інфраструктури, в тому числі і котелень. Розгортаються додаткові пункти незламності (425 вже працюють)".

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Деталі: Також, внаслідок падіння уламків і вибухових хвиль, пошкоджені два приватних будинки та бізнес-центр.

Оновлено: Пізніше Кіпер повідомив, що внаслідок російської атаки четверо жителів Одеси отримали поранення.

Пряма мова Кіпера: "На жаль, троє людей, жителі приватних будинків, отримали осколкові поранення та перелами кінцівок. У стані середнього ступеню важкості доставлені до медичних закладів. Ще одна людина, яка в момент атаки перебувала у бізнес-центрі, отримала контузію.

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Лікарі надають всім необхідну допомогу".

Деталі: Наслідки атаки російських БпЛА на Одесу показали рятувальники. У декількох місцях у місті спалахнули пожежі.

Труханов зазначив, що через ушкодження енергетичної інфраструктури була зупинена робота трьох котелень.

Пряма мова Труханова: "Наразі їх вже підживлено, тож теплопостачання в будинки відновлено".

фото: ДСНС Одещини

фото: ДСНС Одещини