РФ атакувала Одесу безпілотниками: не працювали котельні, є потерпілі
Увечері 3 березня російська армія атакувала Одесу ударними безпілотниками, у результаті цього не працюють котельні, пошкоджено приватні будинки та бізнес-центр, є потерпілі.
Джерело: голова ОВА Олег Кіпер, міський голова Одеси Геннадій Труханов
Пряма мова: "Внаслідок удару є пошкодження енергетичної інфраструктури. Нині в частині міста діють аварійні відключення електроенергії. Комунальні служби вже розпочали роботу з запуску генераторів для роботи критичної інфраструктури, в тому числі і котелень. Розгортаються додаткові пункти незламності (425 вже працюють)".
Деталі: Також, внаслідок падіння уламків і вибухових хвиль, пошкоджені два приватних будинки та бізнес-центр.
Оновлено: Пізніше Кіпер повідомив, що внаслідок російської атаки четверо жителів Одеси отримали поранення.
Пряма мова Кіпера: "На жаль, троє людей, жителі приватних будинків, отримали осколкові поранення та перелами кінцівок. У стані середнього ступеню важкості доставлені до медичних закладів. Ще одна людина, яка в момент атаки перебувала у бізнес-центрі, отримала контузію.
Лікарі надають всім необхідну допомогу".
Деталі: Наслідки атаки російських БпЛА на Одесу показали рятувальники. У декількох місцях у місті спалахнули пожежі.
Труханов зазначив, що через ушкодження енергетичної інфраструктури була зупинена робота трьох котелень.
Пряма мова Труханова: "Наразі їх вже підживлено, тож теплопостачання в будинки відновлено".