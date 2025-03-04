WSJ: Адміністрація Трампа заморозила фінансування купівлі нової зброї для України

Адміністрація Дональда Трампа в останні тижні припинила фінансування купівлі нової зброї для України і розглядає можливість заморозити інший вид допомоги – поставки зброї з американських запасів.

Джерело: The Wall Street Journal з посиланням на американських посадовців, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За даними видання, фінансування придбання нової зброї було припинено в останні тижні на тлі заморожування адміністрацією Трампа іноземної допомоги. Водночас рішення про потенційне перекриття головного шляху постачання зброї в Україну може бути ухвалене через кілька днів після зустрічі президента Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі.

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Наприкінці січня адміністрація Трампа наказала припинити будь-яку іноземну допомогу, в тому числі військову, за винятком Ізраїлю та Єгипту.

Державний секретар США Марко Рубіо в останні тижні підписав рішення, щоб звільнити Україну від заборони, яку Трамп наклав на іноземну допомогу. Але високопосадовець Держдепартаменту Пітер Марокко не надіслав необхідний лист до Пентагону, щоб дозволити надходження допомоги до Києва, кажуть джерела.

За словами нинішніх і колишніх американських посадовців, знайомих із ситуацією, відсутність листа призвела до фактичної зупинки нових угод про постачання зброї Україні через систему військового фінансування США, якою керує Державний департамент і яка оплачує озброєння для деяких країн.

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Україна може отримати зброю від США кількома способами, зокрема, через програму Foreign Military Financing, яка надає кредити та гранти країнам на купівлю зброї в американських оборонних компаніях, а також через Ініціативу з надання допомоги Україні у сфері безпеки, яка дозволяє Пентагону купувати зброю для Києва, але наразі на це коштів немає.

Президентські повноваження на скорочення озброєнь, що дозволяють Міністерству оборони відбирати озброєння безпосередньо з власних запасів, було найбільш значущим інструментом для озброєння України.

У понеділок Білий дім проводить нараду, на якій буде розглянуто питання про припинення поставок з використанням президентських повноважень щодо скорочення озброєнь.

Припинення фінансування нових продажів зброї розпочалося ще до п'ятничної зустрічі, під час якої Україна та США мали підписати так звану "угоду про копалини", але натомість скасували церемонію та заплановану пресконференцію.

Але зустріч щодо питання припинення поточних поставок зброї в Україну з військових запасів США була скликана після скандалу в п'ятницю в Білому домі.

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