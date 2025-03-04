У Сумах російський дрон вдарив по медзакладу, в частині міста зникло світло
Вівторок, 4 березня 2025, 01:04
У Сумах у ніч проти 4 березня було чути вибухи, у деяких районах міста зникло світло, пізніше стало відомо про удар ворожого дрона по дитячому медзакладу.
Джерело: "Суспільне Суми", в.о. міського голови Сум Артем Кобзар, ОВА Сумської області
Деталі: Про вибухи в Сумах "Суспільне" почало повідомляти близько 00:30.
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Згодом видання додало, що в деяких районах міста зникло світло.
Близько першої ночі "Суспільне Суми" знову повідомило про вибухи.
Оновлено: Пізніше Кобзар повідомив, що у Сумах "Шахед" влучив в одну з поліклінік.
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Також він підтвердив, що у частині міста є перебої з електрикою.
В ОВА додали, що внаслідок удару ворожого БпЛА пошкоджені приміщення дитячого медичного закладу.