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Україна повернула ще сімох дітей з РФ і ТОТ

Ольга Глущенко Вівторок, 4 березня 2025, 03:14
Україна повернула ще сімох дітей з РФ і ТОТ
ілюстративне фото: Halfpoint Images/Getty Images

З Росії та окупованих українських територій вдалося повернути ще сімох дітей.

Джерело: радниця керівника Офісу Президента Дарія Зарівна в Тelegram

Пряма мова Зарівни: "Серед них – хлопчик, який разом із батьками довгий час жив під окупацією, пережив примусову паспортизацію, психологічний тиск у школі та страх за власне майбутнє. Його батьки, прагнучи дати йому шанс на освіту у вільній країні, вирішили вивезти сина на підконтрольну територію України.

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Також вдалося евакуювати матір із донькою, які довгий час залишалися під наглядом окупаційних структур через проукраїнську позицію сім’ї. Після затримання батька, мати розуміла, що будь-яке зволікання могло стати небезпечним".

Деталі: Зарівна зазначила, що повернення дітей відбулося в рамках ініціативи президента України Bring Kids Back UA.

У дописі радниця керівника ОП подякувала Офісу омбудсмана України та Державі Катар за сприяння в організації рятувальних місій і допомогу в поверненні українських дітей.

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Що передувало: З окупованої частини Херсонщини на підконтрольну територію України в лютому вдалося повернути чотирьох дітей віком від 10 до 17 років. Деяких школярів росіяни погрожували відібрати з їхніх сімей.

дітиокупаціяРосіяросійсько-українська війна
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