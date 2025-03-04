Україна повернула ще сімох дітей з РФ і ТОТ
З Росії та окупованих українських територій вдалося повернути ще сімох дітей.
Джерело: радниця керівника Офісу Президента Дарія Зарівна в Тelegram
Пряма мова Зарівни: "Серед них – хлопчик, який разом із батьками довгий час жив під окупацією, пережив примусову паспортизацію, психологічний тиск у школі та страх за власне майбутнє. Його батьки, прагнучи дати йому шанс на освіту у вільній країні, вирішили вивезти сина на підконтрольну територію України.
Також вдалося евакуювати матір із донькою, які довгий час залишалися під наглядом окупаційних структур через проукраїнську позицію сім’ї. Після затримання батька, мати розуміла, що будь-яке зволікання могло стати небезпечним".
Деталі: Зарівна зазначила, що повернення дітей відбулося в рамках ініціативи президента України Bring Kids Back UA.
У дописі радниця керівника ОП подякувала Офісу омбудсмана України та Державі Катар за сприяння в організації рятувальних місій і допомогу в поверненні українських дітей.
Що передувало: З окупованої частини Херсонщини на підконтрольну територію України в лютому вдалося повернути чотирьох дітей віком від 10 до 17 років. Деяких школярів росіяни погрожували відібрати з їхніх сімей.