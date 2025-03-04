Європейські країни узгоджують питання конфіскації €200 млрд російських активів – FT

Найбільші європейські держави підтримують зусилля щодо конфіскації заморожених російських активів на суму понад 200 мільярдів євро, розробляючи плани щодо угоди про припинення вогню в Україні.

Джерело: Financial Times із посиланням на джерела

Деталі: Франція і Німеччина, які тривалий час виступали проти повної конфіскації активів, що знаходяться в ЄС, обговорюють з Великою Британією та іншими країнами шляхи їх використання.

Реклама:

За словами трьох осіб, поінформованих про перебіг переговорів, французькі посадовці обговорювали пропозицію європейських країн конфіскувати ці активи, якщо Москва порушить майбутню угоду про припинення вогню в Україні. Ідеться про зусилля в рамках гарантій безпеки для Києва в разі укладення угоди про припинення вогню.

Прихильники цієї ідеї вбачають прив’язку заморожених активів до дотримання Росією можливої угоди способом тиску на Москву і гарантій для України.

Після повномасштабного вторгнення Москви в Україну у 2022 році союзники з G7 заморозили близько 300 млрд євро активів Центрального банку Росії, переважна більшість з яких – близько 190 млрд євро – знаходиться в бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear, а менші суми зберігаються у Франції, Великій Британії, Японії, Швейцарії та США.

РЕКЛАМА:

Наразі дохід від цих активів – переважно готівка та державні облігації – використовується для виплати країнами "Великої сімки" кредитів, наданих Україні на суму $50 млрд, але базових активів це не стосується.

Україна, Польща та країни Балтії вже давно наполягають на конфіскації цих активів, але ключові європейські столиці, включаючи Берлін, Париж і Брюссель, раніше відмовлялися від цього через побоювання, що конфіскація створить прецедент у міжнародному праві.

Європейський центральний банк також занепокоєний тим, що статус євро як безпечної валюти для валютних резервів буде поставлений під загрозу, оскільки більшість активів номіновані в євро.

Під час переговорів з президентом США Дональдом Трампом минулого тижня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що негайне вилучення активів не буде "повагою до міжнародного права", але ці кошти можуть бути "частиною переговорів по закінченню війни".

Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що розгляне можливість підтримати пропозицію про конфіскацію заморожених російських активів, повідомило джерело, знайоме з цим питанням. У середу Мерц, імовірно, обговорить це питання з чинним канцлером Олафом Шольцом, щоб узгодити позиції напередодні саміту лідерів ЄС у четвер. Прес-секретар Шольца відмовився від коментарів.

Прем'єр-міністр Великої Британії сер Кір Стармер у понеділок заявив, що Лондон розглядає можливість використання цих активів.

"Звичайно, що надходження і доходи використовуються", – сказав він членам парламенту, виступаючи після підписання угоди з президентом України Володимиром Зеленським на вихідних, про надання Великобританією кредиту Україні в розмірі 2,26 млрд фунтів стерлінгів, забезпеченого прибутками від російських суверенних активів, що перебувають під санкціями.

Пряма мова Стармера: "Щодо самих (базових – ред.) активів, то це дуже складне питання. Але я вважаю, що нам потрібно робити більше, і ми робимо більше, щоб разом з іншими країнами вивчити, які є можливості".

Деталі: Двоє людей, знайомих з французькою пропозицією, сказали, що вона була добре сприйнята іншими європейськими союзниками, але до її узгодження ще далеко.

Прихильники конфіскації активів отримали додаткові аргументи після погроз адміністрації Трампа скоротити військову підтримку Україні.

"Дедалі більше країн готові використовувати конфіскацію активів як інструмент тиску на Росію", – сказав один із співрозмовників FT.

Що було раніше: Президент Володимир Зеленський запропонував використати частину коштів із заморожених російських активів для наповнення майбутнього Фонду, який має стати частиною угоди про надання Вашингтону частки від мінеральних ресурсів України.

Нагадаємо: