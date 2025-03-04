Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Європейські країни узгоджують питання конфіскації €200 млрд російських активів – FT

Ольга Глущенко Вівторок, 4 березня 2025, 05:56
Європейські країни узгоджують питання конфіскації €200 млрд російських активів – FT
ілюстрація: Getty Images

Найбільші європейські держави підтримують зусилля щодо конфіскації заморожених російських активів на суму понад 200 мільярдів євро, розробляючи плани щодо угоди про припинення вогню в Україні.

Джерело: Financial Times із посиланням на джерела

Деталі: Франція і Німеччина, які тривалий час виступали проти повної конфіскації активів, що знаходяться в ЄС, обговорюють з Великою Британією та іншими країнами шляхи їх використання.

Реклама:

За словами трьох осіб, поінформованих про перебіг переговорів, французькі посадовці обговорювали пропозицію європейських країн конфіскувати ці активи, якщо Москва порушить майбутню угоду про припинення вогню в Україні. Ідеться про зусилля в рамках гарантій безпеки для Києва в разі укладення угоди про припинення вогню.

Прихильники цієї ідеї вбачають прив’язку заморожених активів до дотримання Росією можливої угоди способом тиску на Москву і гарантій для України.

Після повномасштабного вторгнення Москви в Україну у 2022 році союзники з G7 заморозили близько 300 млрд євро активів Центрального банку Росії, переважна більшість з яких – близько 190 млрд євро – знаходиться в бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear, а менші суми зберігаються у Франції, Великій Британії, Японії, Швейцарії та США.

РЕКЛАМА:

Наразі дохід від цих активів – переважно готівка та державні облігації – використовується для виплати країнами "Великої сімки" кредитів, наданих Україні на суму $50 млрд, але базових активів це не стосується.

Україна, Польща та країни Балтії вже давно наполягають на конфіскації цих активів, але ключові європейські столиці, включаючи Берлін, Париж і Брюссель, раніше відмовлялися від цього через побоювання, що конфіскація створить прецедент у міжнародному праві.

Європейський центральний банк також занепокоєний тим, що статус євро як безпечної валюти для валютних резервів буде поставлений під загрозу, оскільки більшість активів номіновані в євро.

Під час переговорів з президентом США Дональдом Трампом минулого тижня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що негайне вилучення активів не буде "повагою до міжнародного права", але ці кошти можуть бути "частиною переговорів по закінченню війни".

Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що розгляне можливість підтримати пропозицію про конфіскацію заморожених російських активів, повідомило джерело, знайоме з цим питанням. У середу Мерц, імовірно, обговорить це питання з чинним канцлером Олафом Шольцом, щоб узгодити позиції напередодні саміту лідерів ЄС у четвер. Прес-секретар Шольца відмовився від коментарів.

Прем'єр-міністр Великої Британії сер Кір Стармер у понеділок заявив, що Лондон розглядає можливість використання цих активів.

"Звичайно, що надходження і доходи використовуються", – сказав він членам парламенту, виступаючи після підписання угоди з президентом України Володимиром Зеленським на вихідних, про надання Великобританією кредиту Україні в розмірі 2,26 млрд фунтів стерлінгів, забезпеченого прибутками від російських суверенних активів, що перебувають під санкціями.

Пряма мова Стармера: "Щодо самих (базових – ред.) активів, то це дуже складне питання. Але я вважаю, що нам потрібно робити більше, і ми робимо більше, щоб разом з іншими країнами вивчити, які є можливості".

Деталі: Двоє людей, знайомих з французькою пропозицією, сказали, що вона була добре сприйнята іншими європейськими союзниками, але до її узгодження ще далеко.

Прихильники конфіскації активів отримали додаткові аргументи після погроз адміністрації Трампа скоротити військову підтримку Україні.

"Дедалі більше країн готові використовувати конфіскацію активів як інструмент тиску на Росію", – сказав один із співрозмовників FT.

Що було раніше: Президент Володимир Зеленський запропонував використати частину коштів із заморожених російських активів для наповнення майбутнього Фонду, який має стати частиною угоди про надання Вашингтону частки від мінеральних ресурсів України.

Нагадаємо:

  • Раніше агентство Reuters повідомляло, що Росія може погодитися на використання $300 мільярдів своїх заморожених активів у Європі для відновлення України.
  • При цьому росіяни начебто наполягатимуть, щоб частина цих коштів пішла на відбудову окупованих територій.
  • Як повідомляла ЕП, остання версія проєкту угоди між США та Україною щодо надр передбачає створення комерційного фонду, у якому США матимуть 100% контроль, а Україна виділятиме на нього кошти.

Росіягрошіросійсько-українська війнаЄвропа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
В Євросоюзі визначили, коли запровадять нові правила в'їзду, в тому числі для українців
Путін погодився допомогти Трампу в ядерних переговорах з Іраном – Bloomberg
Туск підтвердив, що США спинили військову допомогу Україні
Шмигаль впевнений, що підтримка від США буде продовжуватись: доповів ситуацію станом на 3 березня
Уряд Франції: Скасування військової допомоги Україні від США віддаляє мир
Фон дер Ляєн представила план переозброєння ЄС і підтримки України на 800 млрд євро
Усі новини...
Росія
ЗМІ: У Пентагоні заперечують згортання наступальних кібероперацій проти Росії
У них було 100 років, тож "по плодах пізнали їх"  
ЗСУ за добу відмінусували 1 340 загарбників
Останні новини
16:42
Норвежець Клебо завоював три золоті медалі на чемпіонаті світу з лижних гонок
16:41
Не лише списування: за що анулюють результати НМТ і чи можна буде перескласти
16:40
Ціна доставлення російської нафти злетіла після прощальних санкцій Байдена – Bloomberg
16:39
Від початку доби на фронті 59 боєзіткнень, найбільше на Курщині та Покровському напрямку 
16:37
Розкрадання мільйонів на системі "Дзвін": генерал-майору суд обрав заставу в 2 млн
16:35
Apple представила новий iPad Air із чипом M3 та оновленою клавіатурою
16:23
Державну театральну премію Курбаса присудили львівському режисеру
16:13
Макрон запросив Орбана обговорити Україну напередодні ключового саміту ЄС
16:07
СNN: Сполучені Штати продовжують ділитися розвідданими з Україною
15:54
Трампа звинувачують у маніпуляціях із криптовалютами – вимагають розслідування
Усі новини...
Реклама:
Реклама: