ЗСУ за добу відмінусували 1 340 загарбників
Вівторок, 4 березня 2025, 07:09
Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу знешкодили 1 340 ворожих солдатів та 244 одиниці озброєння і військової техніки окупантів.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 04.03.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 879 410 (+1 340) осіб,
- танків – 10 255 (+3) од,
- бойових броньованих машин – 21 298 (+8) од,
- артилерійських систем – 24 064 (+45) од,
- засобів ППО – 1 094 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 27 741 (+86) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 39 428 (+101) од.
Дані уточнюються.