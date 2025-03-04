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ЗСУ за добу відмінусували 1 340 загарбників

Ірина БалачукВівторок, 4 березня 2025, 07:09
ЗСУ за добу відмінусували 1 340 загарбників
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу знешкодили 1 340 ворожих солдатів та 244 одиниці озброєння і військової техніки окупантів.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 04.03.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 879 410 (+1 340) осіб,
  • танків – 10 255 (+3) од,
  • бойових броньованих машин – 21 298 (+8) од,
  • артилерійських систем – 24 064 (+45) од,
  • засобів ППО – 1 094 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 27 741 (+86) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 39 428 (+101) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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