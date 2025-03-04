Трампа номінуватимуть на Нобелівську премію миру – The Hill

Член Палати представників США республіканець Даррелл Ісса заявив, що висуватиме президента США Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії миру.

Джерело: видання The Hill з посиланням на пост конгресмена в мережі Х

Пряма мова Ісси: "Сьогодні я висуну Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Ніхто не заслуговує на це більше".

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Деталі: Конгресмен не уточнив, чому він номінує президента, але у подальшій заяві прессекретар Ісси вказав на мирні зусилля Трампа на Близькому Сході.

Пряма мова заступника керівника апарату Ісси і директора з комунікацій Джонатана Вілкокса: "Конгресмен Ісса нещодавно очолював делегацію (конгресу – ред.) до чотирьох країн Близького Сходу - він побачив з перших вуст і від кількох глав держав, що дух миру і відхід від конфлікту є реальним і багатостороннім. З моменту свого обрання і після прийняття присяги президент Трамп надихав і просував справу миру – і робив це так, як ми не чули вже багато років".

Він додав, що Трамп пропагує "прагнення до світу без війни".

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Видання акцентує, що ця заява пролунала у той час, коли Трамп змінив політику США щодо війни в Україні, посиливши тиск на українського лідера Володимира Зеленського і одночасно розморозивши відносини з главою РФ Володимиром Путіним.

Також The Hill нагадує, що у минулому Трампа неодноразово номінували на Нобелівську премію миру, але він жодного разу не отримав заповітну нагороду.