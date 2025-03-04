Українські бійці відбили за добу 21 штурм біля Покровська та 29 на Курщині – Генштаб

За минулу добу на фронті відбулося 101 боєзіткнення, найчастіше росіяни атакували Покровський, Лиманський, Курський та Торецький напрямки.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Вчора (3 березня – ред.) противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 56 авіаційних ударів, скинувши 104 КАБ, застосував 2638 дронів-камікадзе. Крім цього, здійснив понад 5100 обстрілів, з них 186 – із РСЗВ".

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Деталі: На Харківському напрямку українські війська відбили 2 атаки противника в бік Бочкового та Красного Першого.

На Куп’янському напрямку за минулу добу окупанти здійснили 2 атаки. Сили оборони відбили штурмові дії неподалік Загризового та Іванівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу Новолюбівки, Іванівки та Ямполівки.

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На Сіверському напрямку російські війська 1 раз атакували позиції українських захисників у районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку сталося 3 боєзіткнення в районі Часового Яру, а також у бік Ступочок і Предтечиного.

На Торецькому напрямку армія РФ здійснила 13 атак у районах Кримського та Торецька.

На Покровському напрямку захисники України зупинили 21 штурмову та наступальну дію агресора в районах Олександрополя, Лисівки, Променя, Даченського, Преображенки, Котлиного, Улаклів та Андріївки.

На Новопавлівському напрямку окупанти 7 разів атакували позиції ЗСУ, намагаючись прорватися в напрямку Костянтинополя, Бурлацького та Скудного.

На Гуляйпільському напрямку загарбники спробували наступати в напрямку Привільного.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки противника в напрямку Степового та поблизу Нестерянки.

В операційній зоні на Курщині підрозділи ЗСУ за минулу добу відбили 29 атак росіян. Також ворог завдав 13 авіаційних ударів, використавши 17 керованих бомб, та здійснив 308 артилерійських обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, з яких 17 – із РСЗВ.

На Придніпровському напрямку минулої доби противник не проводив штурмових дій.

На Волинському та Поліському напрямках не зафіксовано ознак формування наступальних угруповань ворога.