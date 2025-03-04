Трамп значно підняв мита на імпорт товарів з Канади, Китаю та Мексики: Пекін і Оттава відповіли

Президент США Дональд Трамп запровадив нові торговельні обмеження, піднявши мита на імпорт із Канади та Мексики до 25%, а на китайські товари – до 20%, це рішення вплине на імпорт обсягом близько $1,5 трлн на рік.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на матеріал Bloomberg

Деталі: За інформацією Bloomberg, Дональд Трамп виконав свою обіцянку вдарити по Канаді та Мексиці високими імпортними митами, здійснивши одне з найбільших підвищень тарифів у США з 1930-х років. Це стало серйозним загостренням торговельної війни, яка може ускладнити відносини з ключовими економічними партнерами.

Реклама:

Нові мита – 25% на більшість імпорту з Канади та Мексики, а також підвищення тарифів на китайські товари з 10% до 20% – торкаються річного імпорту обсягом $1,5 трлн. Цим рішенням Трамп дає сигнал, що готовий використовувати мита для залучення додаткових надходжень у бюджет і підтримки внутрішнього виробництва.

Цей крок викликав миттєву реакцію Канади та Китаю, а також може спровокувати відповідні дії з боку Мексики. Він ставить під загрозу долю торговельної угоди між США, Канадою та Мексикою, укладеної під час першого терміну Трампа. Також існує ризик послаблення економіки США та зростання інфляції.

Згідно з дослідженням Бюджетної лабораторії Єльського університету, такі тарифи піднімуть середній рівень імпортних мит у США до найвищого показника з 1943 року. Для американських домогосподарств це означатиме додаткові витрати до $2 000 на рік і може уповільнити економічне зростання країни, особливо якщо інші держави ухвалять аналогічні заходи.

РЕКЛАМА:

Канада вже оголосила про відповідні мита на американські товари. Перший етап передбачає 25% збори на імпорт загальною вартістю 30 млрд канадських доларів ($20,6 млрд США), які набудуть чинності одночасно з американськими тарифами. Через три тижні Канада введе другий пакет мит на суму 125 млрд канадських доларів, що торкнеться автомобілів, вантажівок, сталі та алюмінію.

"Канада не залишить це необґрунтоване рішення без відповіді", – заявив прем'єр-міністр Джастін Трюдо. Він нагадав, що цей план дій ідентичний тому, який він запропонував у лютому після підписання Трампом указу про нові тарифи.

У відповідь на нові мита США Китай 4 березня запровадив підвищені імпортні збори на 10%-15% для низки американських сільськогосподарських і харчових товарів. Крім того, Пекін ввів експортні та інвестиційні обмеження щодо 25 компаній зі США.

Трамп сигналізував про бажання поговорити з китайським лідером Сі Цзіньпіном, але вони все ще не поговорили через місяць після того, як президент США порушив питання про можливість дзвінка для переговорів про угоду.

Президент Мексики Клаудія Шейнбаум у 3 березня заявила, що її уряд чекатиме на рішення Трампа, перш ніж реагувати заходами у відповідь.

Нагадаємо: