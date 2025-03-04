Уряд Франції: Скасування військової допомоги Україні від США віддаляє мир

У французькому уряді заявили, що рішення США призупинити військову допомогу Україні, включаючи скасування постачання зброї, робить мир "більш віддаленим", оскільки це посилить агресора – Росію.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на BFM TV

Пряма мова молодшого міністра у справах Європи Бенджамена Аддада: "По суті, якщо ми хочемо миру, рішення про припинення постачання зброї Україні, воно зміцнює мир чи відштовхує його? Відштовхує, тому що це лише зміцнить руку агресора на землі, тобто Росії".

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Деталі: Але "тиск треба чинити" на останню (на Росію – ред.), а "не на Україну, як ми бачимо вже кілька тижнів", – заявив міністр Аддад.

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