"Треба копати, треба дивитися": Лукашенко доручив знайти рідкісноземельні метали в Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про необхідність активізувати геологорозвідувальні роботи в країні, зокрема щодо пошуку рідкісноземельних металів.

Джерело: держагентство "Белта" з посиланням на слова Лукашенка

Деталі: 4 березня під час наради, присвяченої кадровим питанням і стратегічним завданням уряду, Лукашенко заявив, що в білоруських відвалах можуть міститися рідкісноземельні мінерали. Він назвав це питання "актуальним" і доручив відповідним структурам провести детальну розвідку надр країни.

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Пряма мова: "Кажуть, що у нас у відвалах є рідкісноземельні мінерали. Треба дослідити й інше: хімію, нафту, газ та всі корисні копалини. Я ставив відповідне завдання перед міністром".

Деталі: Він також поскаржився, що геологорозвідка в Білорусі розвинена на низькому рівні, а пошук стратегічно важливих ресурсів залишається поза увагою фахівців.

"Рідкісноземельні метали вимовляє тільки Трамп у Сполучених Штатах Америки. Ви поки над цим не задумувалися. Їх у землі багато не буває. Може, у нас їх не менше, ніж в інших?" – додав Лукашенко, звертаючись до спеціалістів.

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Лукашенко наголосив на необхідності активної роботи в цьому напрямку.

"Міністру природних ресурсів і охорони довкілля доведеться добре попрацювати разом з вами. Це – майбутнє. Треба копати, треба дивитися, що є у нас у землі", – підсумував самопроголошений президент.