Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

"Треба копати, треба дивитися": Лукашенко доручив знайти рідкісноземельні метали в Білорусі

Анастасія ПроцВівторок, 4 березня 2025, 13:09
Треба копати, треба дивитися: Лукашенко доручив знайти рідкісноземельні метали в Білорусі
ОЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про необхідність активізувати геологорозвідувальні роботи в країні, зокрема щодо пошуку рідкісноземельних металів. 

Джерело: держагентство "Белта" з посиланням на слова Лукашенка

Деталі: 4 березня під час наради, присвяченої кадровим питанням і стратегічним завданням уряду, Лукашенко заявив, що в білоруських відвалах можуть міститися рідкісноземельні мінерали. Він назвав це питання "актуальним" і доручив відповідним структурам провести детальну розвідку надр країни.

Реклама:

Пряма мова: "Кажуть, що у нас у відвалах є рідкісноземельні мінерали. Треба дослідити й інше: хімію, нафту, газ та всі корисні копалини. Я ставив відповідне завдання перед міністром".

Деталі: Він також поскаржився, що геологорозвідка в Білорусі розвинена на низькому рівні, а пошук стратегічно важливих ресурсів залишається поза увагою фахівців.

"Рідкісноземельні метали вимовляє тільки Трамп у Сполучених Штатах Америки. Ви поки над цим не задумувалися. Їх у землі багато не буває. Може, у нас їх не менше, ніж в інших?" – додав Лукашенко, звертаючись до спеціалістів.

РЕКЛАМА:

Лукашенко наголосив на необхідності активної роботи в цьому напрямку.

"Міністру природних ресурсів і охорони довкілля доведеться добре попрацювати разом з вами. Це – майбутнє. Треба копати, треба дивитися, що є у нас у землі", – підсумував самопроголошений президент.

ЛукашенкоБілорусь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
В Євросоюзі визначили, коли запровадять нові правила в'їзду, в тому числі для українців
Путін погодився допомогти Трампу в ядерних переговорах з Іраном – Bloomberg
Туск підтвердив, що США спинили військову допомогу Україні
Шмигаль впевнений, що підтримка від США буде продовжуватись: доповів ситуацію станом на 3 березня
Уряд Франції: Скасування військової допомоги Україні від США віддаляє мир
Фон дер Ляєн представила план переозброєння ЄС і підтримки України на 800 млрд євро
Усі новини...
Лукашенко
Лукашенко заявив, що Росія ніколи не погодиться на миротворців з країн ЄС
Лукашенко каже, що питання України без України вирішувати не будуть
ПАРЄ констатувала, що "немає підстав" визнавати легітимність Лукашенка
Останні новини
16:42
Норвежець Клебо завоював три золоті медалі на чемпіонаті світу з лижних гонок
16:41
Не лише списування: за що анулюють результати НМТ і чи можна буде перескласти
16:40
Ціна доставлення російської нафти злетіла після прощальних санкцій Байдена – Bloomberg
16:39
Від початку доби на фронті 59 боєзіткнень, найбільше на Курщині та Покровському напрямку 
16:37
Розкрадання мільйонів на системі "Дзвін": генерал-майору суд обрав заставу в 2 млн
16:35
Apple представила новий iPad Air із чипом M3 та оновленою клавіатурою
16:23
Державну театральну премію Курбаса присудили львівському режисеру
16:13
Макрон запросив Орбана обговорити Україну напередодні ключового саміту ЄС
16:07
СNN: Сполучені Штати продовжують ділитися розвідданими з Україною
15:54
Трампа звинувачують у маніпуляціях із криптовалютами – вимагають розслідування
Усі новини...
Реклама:
Реклама: