Попри позицію США, Південна Корея продовжить допомогу Україні у відновленні миру та відбудові

Південна Корея заявила, що продовжить допомагати Україні у відновленні миру та відбудові після війни, всупереч припиненню військової допомоги США після конфлікту між президентами Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським.

Джерело: агентство Yonhap

Пряма мова речника міністерства закордонних справ Південної Кореї Лі Чже Вуна: "Ми уважно стежимо за відповідними подіями (за припиненням військової допомоги США Україні – ред.). Ми продовжуватимемо наші зусилля, щоб підтримати швидке відновлення миру в Україні та реконструкцію України".

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Деталі: Таку заяву речник зробив під час брифінгу, коли його попросили прокоментувати припинення військової підтримки України з боку Сполучених Штатів.

Передісторія:

Зеленський достроково залишив Білий дім 28 лютого, після сварки з Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

У відповідь Трамп заявив, що український президент "зневажив" Сполучені Штати, і що Володимир Зеленський "не готовий до миру".

4 березня президент США Дональд Трамп розпорядився призупинити всю військову допомогу Україні, посилюючи тиск на президента України Володимира Зеленського після суперечки в Білому домі.

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