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Попри позицію США, Південна Корея продовжить допомогу Україні у відновленні миру та відбудові

Степан ГафткоВівторок, 4 березня 2025, 13:17
Попри позицію США, Південна Корея продовжить допомогу Україні у відновленні миру та відбудові
Фото: Getty Images

Південна Корея заявила, що продовжить допомагати Україні у відновленні миру та відбудові після війни, всупереч припиненню військової допомоги США після конфлікту між президентами Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським.

Джерело: агентство Yonhap

Пряма мова речника міністерства закордонних справ Південної Кореї Лі Чже Вуна: "Ми уважно стежимо за відповідними подіями (за припиненням військової допомоги США Україні – ред.). Ми продовжуватимемо наші зусилля, щоб підтримати швидке відновлення миру в Україні та реконструкцію України".

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Деталі: Таку заяву речник зробив під час брифінгу, коли його попросили прокоментувати припинення військової підтримки України з боку Сполучених Штатів.

Передісторія:

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російсько-українська війнаПівденна Кореядопомога УкраїніТрамп
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