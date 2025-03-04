Трамп призупинив всю військову допомогу Україні: навіть ту, що вже в дорозі – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп розпорядився призупинити всю військову допомогу Україні, посилюючи тиск на президента України Володимира Зеленського після суперечки в Білому домі.

Джерело: Bloomberg із посиланням на чиновника Пентагона, CNN із посиланням на представника Білого дому

Деталі: За словами неназваного чиновника Міністерства оборони США, "США призупиняють всю поточну військову допомогу Україні доти, доки Трамп не вирішить, що лідери країни продемонструють добросовісну прихильність до миру".

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Посадовець повідомив, що постачання всієї американської військової техніки, яка наразі не перебуває в Україні, буде призупинене, включаючи зброю, яка перебуває в дорозі на літаках і кораблях або в очікуванні в транзитних зонах у Польщі.

За даними видання, Трамп дав вказівку міністру оборони Піту Гегсету "виконати цю паузу".

Bloomberg додає, що поки незрозуміло, якої саме кількості американської допомоги торкається наказ Трампа.

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Скільки саме допомоги зачіпає наказ Трампа, було не одразу зрозуміло.

Дослівно з публікації Bloomberg: "Трамп вступив на посаду, маючи 3,85 мільярда доларів, що залишилися від попередньої адміністрації в рамках так званих президентських повноважень на скорочення американських запасів озброєнь. Залишалося незрозумілим, чи дійсно адміністрація Трампа використає ці гроші для України, особливо з огляду на те, що запаси озброєнь у США вичерпуються і потребують поповнення".

"Рішення, прийняте в понеділок, виходить за рамки простого припинення фінансування, але ставить під загрозу допомогу, яка вже надається або виконується. Це стосується постачання критично важливих боєприпасів, сотень керованих систем залпового вогню, протитанкової зброї та інших засобів. Розірвання існуючих контрактів з промисловістю може також вимагати від США виплати певної компенсації компаніям, які почали виконувати замовлення".

Пряма мова представника Білого дому: "Президент (Дональд Трамп – ред.) чітко дав зрозуміти, що він націлений на мир. Нам потрібно, щоб наші партнери також були віддані цій меті. Ми призупиняємо і переглядаємо нашу допомогу, щоб переконатися, що вона сприяє вирішенню проблеми".

Що передувало:

Зеленський достроково залишив Білий дім у п’ятницю, 28 лютого, після сварки з Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

У відповідь Трамп заявив, що український президент "зневажив" Сполучені Штати, і що Володимир Зеленський "не готовий до миру".

У понеділок Трамп заявив, що ще не обговорював зупинку військової допомоги для України, каже, що все "залежатиме від того, що буде далі".

Адміністрація Трампа в останні тижні припинила фінансування купівлі нової зброї для України і розглядає можливість заморозити інший вид допомоги – поставки зброї з американських запасів.

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