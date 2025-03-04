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WSJ дізналось, як у Трампа ухвалювали рішення зупинити допомогу Україні

Марія Ємець, Альона Мазуренко Вівторок, 4 березня 2025, 13:32
WSJ дізналось, як у Трампа ухвалювали рішення зупинити допомогу Україні
Getty Images

Рішення Трампа заморозити допомогу Україні нібито підтримали всі його топрадники, а сам Дональд Трамп вирішив зробити це після фрази президента України про те, що війна може тривати ще довго. 

Джерело: "Європейська правда", The Wall Street Journal

Деталі: Високопосадовець адміністрації Трампа, що коментував на умовах анонімності, заявив, що рішення президента США призупинити допомогу Україні підтримали усі його топрадники з нацбезпеки після декількох зустрічей з цього питання. 

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Трамп нібито вирішив йти на цей крок, роздратувавшись на слова Володимира Зеленського про те, що війна може тривати ще довго, оскільки відчув потребу продемонструвати, що серйозно налаштований посадити Україну за стіл перемовин. 

"Українці не сприйняли наші наміри серйозно. Нам довелося продемонструвати це", – зазначив анонімний співрозмовник. 

Посадовець додав, що Трамп ще буде вирішувати, що вважати з боку України свідченням готовності до мирних перемовин, та додав, що поки незрозуміло, чи буде підписання так званої угоди про надра між Україною і США достатньою передумовою для відновлення постачання зброї. 

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3 лютого у США заявили про досягнуту нову домовленість щодо підписання угоди про надра між урядами України та США.

Як повідомлялося, Трамп розпорядився призупинити усю військову допомогу Україні, доки не побачить, що керівництво України "демонструє добру волю до миру". 

Трампдопомога УкраїнівійнаСША
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