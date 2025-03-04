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Шмигаль допускає ризик для поставок ракет до ЗРК Patriot

Валентина РоманенкоВівторок, 4 березня 2025, 14:10
Шмигаль допускає ризик для поставок ракет до ЗРК Patriot
Шмигаль. фото "Армія. Inform"

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль визнав ризик щодо поставок ракет для ЗРК Patriot, але сподівається, що Україна здатна знайти рішення зі США та іншими партнерами.

Джерело: Шмигаль на пресконференції 4 березня, відповідаючи на запитання журналістів

Пряма мова: "Системи протиповітряної оборони. Всі партнери сьогодні постачають Україні як самі системи, так і ракети та боєприпаси до них. Ми маємо поставки і відповідні залишки на складах від різних партнерів.

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Звісно, внесок США є суттєвим, в першу чергу це стосується систем Patriot. Система Patriot поки що єдина система, яка спроможна боротися з російською балістикою. Ризик, про який ви питали, міститься в площині забезпечення Patriot: як ремонтами, обслуговуванням, так і боєприпасами до Patriot, щоб захищати Україну від балістики".

Деталі: Водночас прем’єр висловив упевненість, що Україні вдасться знайти і зі США, і з іншими партнерами, "як зробити так, щоб цей ризик не втілювався".

PatriotППОдопомога УкраїніШмигаль
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