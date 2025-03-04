Туск підтвердив, що США спинили військову допомогу Україні

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на відкритті засідання польського уряду заявив, що інформація з кордону і хабу американської допомоги в Ясьонці підтверджує повідомлення про призупинення допомоги США для України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RMF24

Пряма мова Туска: "Звіти, які надходять з кордону, з нашого центру в Ясьонці, підтверджують заяви американської сторони (зупинення віськової допомоги - ред.). Це, звичайно, ставить Європу, Україну, Польщу в більш складну ситуацію, але ми повинні впоратися з цією ситуацією".

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Деталі: У ніч проти 4 березня стало відомо, що США призупиняють всю військову допомогу Україні – в тому числі й ту, яка щойно була доставлена і зберігається на складах у Польщі.

"Ситуація серйозна, мені не треба нікого переконувати, що вона вимагає від уряду особливої концентрації", – заявив Туск на початку засідання кабінету міністрів у вівторок.

"Ми будемо приймати рішення, які вимагатимуть повної солідарності держави, ваших міністерств. Настають дні і тижні, коли абсолютно необхідно припинити безплідні дискусії, суперечки про престиж, коаліційні розбіжності", – звернувся він до міністрів, зазначивши, що уряд повинен буде приймати рішення "в якомусь екстраординарному режимі".

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Водночас Туск підкреслив, що немає "жодних підстав" вважати заяви американської сторони "просто словами".

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