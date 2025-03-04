Трамп погрожує припинити фінансування навчальних закладів через "незаконні протести"

Президент США Дональд Трамп пригрозив припинити федеральне фінансування будь-якого коледжу, школи чи університету, які дозволяють "незаконні протести".

Джерело: Трамп у Truth Social

Пряма мова: "Будь-яке федеральне фінансування буде припинено для будь-якого коледжу, школи чи університету, який дозволяє незаконні протести.

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Деталі: Трамп заявив, що "агітатори будуть ув’язнені або депортовані до країни їхнього походження". Американських студентів, залежно від тяжкості правопорушення, очікує або відрахування з навчального закладу, або арешт.

"Без масок! Дякую за увагу до цього питання", - підсумував Трамп.