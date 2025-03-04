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Зеленський: Готові працювати під "сильним лідерством" Трампа для миру

Євген КізіловВівторок, 4 березня 2025, 17:54
Зеленський: Готові працювати під сильним лідерством Трампа для миру
фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне до миру і він готовий працювати в цьому напрямку "під сильним лідерством президента Трампа".

Джерело: Зеленський у соцмережі Х

Пряма мова: "Ніхто з нас не хоче нескінченної війни. Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. Ніхто не хоче миру більше, ніж українці. Ми з моєю командою готові працювати під сильним лідерством Президента Трампа, щоб досягти тривалого миру. Ми готові працювати швидко, щоб закінчити війну…"

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Деталі: Він наголосив, що Україна хоче "дуже швидко" домовитися із США про "сильну остаточну угоду".

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За словами Зеленського, він цінує і вдячний за те, як сильно Америка допомогла Україні, і він пам’ятає "той переламний момент, коли президент Трамп надав Україні "джавеліни".

Також він заявив, що йому прикро з того, як пройшла зустріч у Білому домі, і він хоче все виправити.

Пряма мова: "Наша зустріч у Вашингтоні, у Білому домі, в п’ятницю пройшла не так, як передбачалося. Прикро, що так сталося. Настав час зробити все правильно. Ми хотіли б, щоб надалі співпраця та спілкування були конструктивними".

Більше деталей: Що стосується угоди про мінерали та безпеку, то Зеленський зазначив, що Україна готова підписати її "в будь-який час і в будь-якому зручному форматі".

Пряма мова: "Ми розглядаємо цю угоду як крок до зміцнення безпеки та надійних безпекових гарантій, і щиро сподіваюся, що вона працюватиме ефективно".

ЗеленськийТрамп
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