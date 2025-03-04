Зеленський: Готові працювати під "сильним лідерством" Трампа для миру
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне до миру і він готовий працювати в цьому напрямку "під сильним лідерством президента Трампа".
Джерело: Зеленський у соцмережі Х
Пряма мова: "Ніхто з нас не хоче нескінченної війни. Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. Ніхто не хоче миру більше, ніж українці. Ми з моєю командою готові працювати під сильним лідерством Президента Трампа, щоб досягти тривалого миру. Ми готові працювати швидко, щоб закінчити війну…"
Хочу ще раз наголосити, що Україна прагне до миру.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 4, 2025
Ніхто з нас не хоче нескінченної війни. Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. Ніхто не хоче миру більше, ніж українці. Ми з моєю командою готові працювати під сильним лідерством…
Деталі: Він наголосив, що Україна хоче "дуже швидко" домовитися із США про "сильну остаточну угоду".
За словами Зеленського, він цінує і вдячний за те, як сильно Америка допомогла Україні, і він пам’ятає "той переламний момент, коли президент Трамп надав Україні "джавеліни".
Також він заявив, що йому прикро з того, як пройшла зустріч у Білому домі, і він хоче все виправити.
Пряма мова: "Наша зустріч у Вашингтоні, у Білому домі, в п’ятницю пройшла не так, як передбачалося. Прикро, що так сталося. Настав час зробити все правильно. Ми хотіли б, щоб надалі співпраця та спілкування були конструктивними".
Більше деталей: Що стосується угоди про мінерали та безпеку, то Зеленський зазначив, що Україна готова підписати її "в будь-який час і в будь-якому зручному форматі".
Пряма мова: "Ми розглядаємо цю угоду як крок до зміцнення безпеки та надійних безпекових гарантій, і щиро сподіваюся, що вона працюватиме ефективно".