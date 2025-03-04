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Спікер Джонсон про зупинку американської допомоги Україні: Це тимчасова пауза

Христина Бондарєва, Євген КізіловВівторок, 4 березня 2025, 19:06
Спікер Джонсон про зупинку американської допомоги Україні: Це тимчасова пауза
фото: Getty Images

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що припинення військової допомоги Сполучених Штатів Україні - тимчасове і пов’язане з подіями у Білому домі 28 лютого.

Джерело: Джонсон на брифінгу в вівторок, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: "Це тимчасова пауза", – сказав Джонсон, відповідаючи на запитання щодо зупинки підтримки України адміністрацією США. 

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Він заявив, що президент Володимир Зеленський має "виправити те, що сталося минулого тижня, шокуючі події в Овальному кабінеті". 

"І якщо він це зробить, то, я думаю, це буде виграшний сценарій для усіх залучених сторін. Я думаю, це найкраща угода, яка тільки може бути запропонована, вона може підтримати український народ, тож я закликаю його (Зеленського) зробити це", – заявив Джонсон, говорячи про угоду про копалини. 

Він додав, що його тішить той факт, що "президент Зеленський дав зрозуміти, що він все-таки хоче укласти цю угоду". 

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Нагадаємо, 4 лютого американські ЗМІ дізналися про розпорядження Трампа призупинити усю військову допомогу Україні, доки він не побачить, що керівництво України "демонструє добру волю до миру". Рішення стосується у тому числі зброї, яка вже виїхала з території США і прямувала до українського кордону.

Президент Володимир Зеленський після численних сигналів зі США, що президент України повинен вибачитись за суперечку в Білому домі, заявив, що йому "прикро, що так сталося".

СШАУкраїна
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