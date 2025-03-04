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Трюдо заявив, що Трамп хоче зруйнувати економіку Канади для її легкої анексії

Ірина Кутєлєва, Євген КізіловВівторок, 4 березня 2025, 20:10
Трюдо заявив, що Трамп хоче зруйнувати економіку Канади для її легкої анексії
фото: Getty Images

Прем’єр Канади Джастін Трюдо вважає, що мита президента США Дональда Трампа напрпавлені на крах економіки країни, щоб потім було легше її анексувати.

Джерело: Трюдо на пресконференції щодо мит на американські товари, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Трюдо, зокрема, спростував твердження Трампа про те, що в Канаді не функціонує жоден американський банк, зазначивши, що на території країни діють 16 банків США з активами на суму близько 113 мільярдів доларів.

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"Це приклад того, що він (Трамп – Ред.) не може зрозуміти, чого він хоче", – сказав прем’єр Канади.

Він також додав, що виправдання цих тарифів кризою з фентанілом "є повністю фальшивим, повністю необґрунтованим, повністю неправдивим".

"Ми повинні повернутися до того, що він (Трамп – Ред.) неодноразово говорив, що він хоче побачити повний крах канадської економіки, тому що так буде легше анексувати нас", – підкреслив Трюдо.

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Водночас він додав, що "цього ніколи не станеться" і Канада "ніколи не стане 51-м штатом".

При цьому Трюдо визнав, що дії Трампа можуть завдати шкоди канадській економіці.

"Але він швидко дізнається, як і американські сім'ї дізнаються, що це зашкодить людям по обидва боки кордону. Американці втратять роботу, вони платитимуть більше за продукти, за газ, за автомобілі, за будинки, бо ми завжди домагалися найкращих результатів, коли працювали разом", – резюмував очільник уряду Канади.

Нагадаємо, Трамп запровадив 25% тарифи на більшу частину канадського і мексиканського імпорту і подвоїв чинні 10% мита на імпорт з Китаю до 20%.

У відповідь Трюдо оголосив про запровадження 25-відсоткових тарифів щодо американських товарів на суму 155 мільярдів доларів.

Також нещодавно Трамп вчергове запропонував Канаді стати "51-м штатом" і назвав прем’єр-міністра Джастіна Трюдо "губернатором".

Про те, як завдяки Трампу змінюється внутрішньополітична ситуація у Канаді, читайте в статті проректора Українського католицького університет Дмитра Шеренговського "Канада не продається": як погрози Трампа вплинули на найближчого союзника США

КанадаСШАТрампанексія
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