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Reuters: Україна і США готуються підписати "угоду про копалини" у вівторок

Христина Бондарєва, Тетяна ОлійникВівторок, 4 березня 2025, 21:29
Reuters: Україна і США готуються підписати угоду про копалини у вівторок
Стіл у Білому домі, за яким 28 лютого президенти США та України мали підписати угоду про надра. Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Адміністрація президента США Дональда Трампа і Україна можуть підписати угоду про видобуток корисних копалин у вівторок. 

Джерело: агентству Reuters повідомили у вівторок чотири людини, знайомі з ситуацією, пише "Європейська правда"

Деталі: Президент Дональд Трамп сказав своїм радникам, що хоче оголосити про угоду у своєму зверненні до Конгресу у вівторок ввечері, повідомили три джерела.

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Утім, вони застерегли, що угода ще не підписана і ситуація може змінитися.

Білий дім поки не відповів агентству на прохання про коментар. Офіс президента України в Києві та посольство України у Вашингтоні також не відповіли на запити про коментарі.

Американські посадовці в останні дні говорили з офіційними особами в Києві про підписання угоди, незважаючи на п'ятничний скандал в Овальному кабінеті. Вони закликали радників Зеленського переконати українського президента відкрито вибачитися перед Трампом, за словами одного з людей, знайомих з цим питанням.

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У вівторок Зеленський написав у Х (Twitter), що Україна готова підписати угоду, та зазначив, що йому "прикро" через зустріч в Овальному кабінеті.

Як відзначає агентство, незрозуміло, чи змінилася угода у порівнянні з тією версією, яку мали підписати у п’ятницю. 

У понеділок Трамп дав зрозуміти, що його адміністрація залишається відкритою для підписання угоди.

СШАпереговори
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