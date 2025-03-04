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Сили оборони уразили тренувальний полігон РФ на Херсонщині: ліквідовано 30 окупантів

Євген КізіловВівторок, 4 березня 2025, 21:29
Сили оборони уразили тренувальний полігон РФ на Херсонщині: ліквідовано 30 окупантів
фото: 14 Окремий Полк БпАК

Українські військові завдали влучного удару по тренувальному полігону росіян в Херсонській області, в результаті чого було ліквідовано близько 30 окупантів.

Джерело: 14-й окремий полк безпілотних авіаційних комплексів у соцмережах

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Дослівно: "Оператори 14-го окремого полку БпАК виявили та у взаємодії з ОСУВ "Таврія" уразили скупчення ворожої піхоти на одному з тренувальних полігонів росіян на Херсонському напрямку".

Деталі: Повідомляється, що внаслідок удару касетними боєприпасами було ліквідовано близько 30 окупантів.

Військові опублікували відео атаки:

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війнаХерсонська область
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