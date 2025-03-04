Сили оборони уразили тренувальний полігон РФ на Херсонщині: ліквідовано 30 окупантів
Вівторок, 4 березня 2025, 21:29
Українські військові завдали влучного удару по тренувальному полігону росіян в Херсонській області, в результаті чого було ліквідовано близько 30 окупантів.
Джерело: 14-й окремий полк безпілотних авіаційних комплексів у соцмережах
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Дослівно: "Оператори 14-го окремого полку БпАК виявили та у взаємодії з ОСУВ "Таврія" уразили скупчення ворожої піхоти на одному з тренувальних полігонів росіян на Херсонському напрямку".
Деталі: Повідомляється, що внаслідок удару касетними боєприпасами було ліквідовано близько 30 окупантів.
Військові опублікували відео атаки:
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Українські військові уразили скупчення ворожої піхоти на тренувальному полігоні росіян на Херсонському напрямку pic.twitter.com/rw0s3tQE4E— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 4, 2025