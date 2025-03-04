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Генштаб: Найбільше боїв за добу було на Курському напрямку

Тетяна ОлійникВівторок, 4 березня 2025, 22:12
Генштаб: Найбільше боїв за добу було на Курському напрямку
Фото з Facebook-сторінки Генштабу ЗСУ

Від початку доби 4 березня на фронті відбулось 97 бойових зіткнень, з них майже третина – на Курському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу станом на 22:00

Дослівно: "Від початку цієї доби відбулося 97 бойових зіткнень. Російські загарбники завдали 40 авіаударів, застосувавши 59 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 783 дрони-камікадзе та здійснили 3828 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах".

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Деталі: На Харківському напрямку ворог двічі намагався просунутися в районі Вовчанська, отримав відсіч.

На Куп’янському напрямку противник проводив три штурми позицій наших оборонців у районах Петропавлівки, Піщаного та Богуславки.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 14 разів атакували позиції українців неподалік населених пунктів Новомихайлівка, Греківка, Нове, Новолюбівка, Ямполівка та Діброва, одне боєзіткнення триває до цього часу.

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На Краматорському напрямку продовжується одна ворожа атака у бік Ступочок.

На Торецькому напрямку росіяни десять разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля окупанти сконцентрували поблизу населених пунктів Дачне та Торецьк.

Від початку цієї доби, на Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 17 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Промінь, Лисівка, Сергіївка, Улакли, Андріївка, Олексіївка.

На Новопавлівському напрямку ворог десять разів атакував наші позиції поблизу Костянтинополя та Роздольного, два боєзіткнення продовжується дотепер.

Противник двічі атакував позиції наших захисників в районі Привільного та Чарівного на Гуляйпільському напрямку.

На Оріхівському напрямку наші війська відбили сім атак противника в районі Нестерянки, Новоданилівки та Кам’янського, ще два боєзіткнення досі тривають.

На Придніпровському напрямку ворог проводив одну безуспішну атаку, а під авіаударом було Львове.

В Курській області українські захисники відбили 30 ворожих атак. Крім цього, ворог завдав 18 авіаційних ударів із застосуванням 28 керованих бомб, а також здійснив 364 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

Генштаббойові діївійна
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