Журналіст, який питав у Зеленського про костюм у Білому домі, скаржиться на погрози

Браян Гленн, журналіст ультраправої мережі Real America's Voice, який запитував у Володимира Зеленського у Білому домі, чому він не носить костюм, поскаржився на погрози.

Джерело: журналіст розповів у інтерв’ю BBC, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: "Тисячі, десятки тисяч коментарів у соціальних мережах, погрози смертю, телефонні дзвінки – я не знаю, де вони взяли мій номер", – сказав Гленн.

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Він допустив, що люди, вочевидь, не зрозуміли його наміру перевірити, чи розуміє Володимир Зеленський "рівень поваги", який повинен бути у людей, що входять до Овального кабінету.

"Багато хто скаже, а чому Ілон Маск не носить костюм? Чому він у кепці? Чому він приводить дитину в Овальний кабінет? Ну, Маск відповідає за економію мільярдів доларів платників податків… Зеленському дали, кажуть, близько 300 млрд готівкою та військовим обладнанням. Тож я вважаю, це варте того, щоб він виявив трохи поваги", – сказав Гленн.

Гленн є відкритим активістом MAGA, руху прихильників Дональда Трампа. Він також зустрічається з відомою конгресвумен Марджорі Тейлор Грін, яка жорстко критикувала підтримку України.

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ЗМІ повідомляли, що одним з факторів, який роздратував Дональда Трампа на його зустрічі з Володимиром Зеленським, стало те, що президент України прибув на зустріч не в костюмі.

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