Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Журналіст, який питав у Зеленського про костюм у Білому домі, скаржиться на погрози

Христина Бондарєва, Тетяна ОлійникВівторок, 4 березня 2025, 22:40
Журналіст, який питав у Зеленського про костюм у Білому домі, скаржиться на погрози
Браян Гленн. скриншот ввс

Браян Гленн, журналіст ультраправої мережі Real America's Voice, який запитував у Володимира Зеленського у Білому домі, чому він не носить костюм, поскаржився на погрози. 

Джерело: журналіст розповів у інтерв’ю BBC, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: "Тисячі, десятки тисяч коментарів у соціальних мережах, погрози смертю, телефонні дзвінки – я не знаю, де вони взяли мій номер", – сказав Гленн. 

Реклама:

Він допустив, що люди, вочевидь, не зрозуміли його наміру перевірити, чи розуміє Володимир Зеленський "рівень поваги", який повинен бути у людей, що входять до Овального кабінету.

"Багато хто скаже, а чому Ілон Маск не носить костюм? Чому він у кепці? Чому він приводить дитину в Овальний кабінет? Ну, Маск відповідає за економію мільярдів доларів платників податків… Зеленському дали, кажуть, близько 300 млрд готівкою та військовим обладнанням. Тож я вважаю, це варте того, щоб він виявив трохи поваги", – сказав Гленн.

Гленн є відкритим активістом MAGA, руху прихильників Дональда Трампа. Він також зустрічається з відомою конгресвумен Марджорі Тейлор Грін, яка жорстко критикувала підтримку України.

РЕКЛАМА:

ЗМІ повідомляли, що одним з факторів, який роздратував Дональда Трампа на його зустрічі з Володимиром Зеленським, стало те, що президент України прибув на зустріч не в костюмі.

Читайте також: Сварка найвищого рівня. Чому зірвана зустріч Зеленського й Трампа ще не стала катастрофою.

ЗеленськийСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
До Києва прийшла метеорологічна весна, зима була найкоротшою
ФотоБільшість американців не вірять, що Україна винна у розв'язанні війни проти РФ – опитування
ЗМІ дізналися, як Стармер переконав Зеленського протягнути "оливкову гілку" Трампу
Компанії зі США придбали ключові порти навколо Панамського каналу
відео Трамп у Конгресі: Так чи інакше ми отримаємо Гренландію  
Трамп: Я отримав листа від Зеленського про готовність України до переговорів
Усі новини...
Зеленський
Зеленський доручив керівникам отримати від США інформацію щодо військової допомоги
Зеленський про рішення Єврокомісії щодо захисту: Для нас це передусім додаткова ППО
Прем'єр Британії розповів Зеленському, про що говорив з Трампом, той подякував за поради
Останні новини
13:11
футболВипробування "Барселоною" для Трубіна і суперматч у Парижі: анонс матчів Ліги чемпіонів
13:05
Шмигаль відреагував на петицію збільшити до 75% можливість бронювання комунальників
12:58
В Україні потеплішає до +17°
12:46
фото, відео Росіяни знищили відділення Нової пошти під Одесою  
12:43
Глави МЗС країн НАТО проведуть зустріч вперше після зміни влади у США
12:39
Мінекономіки пояснило затримки виплат за "Нацкешбеком"
12:35
До Києва прийшла метеорологічна весна, зима була найкоротшою
12:34
Ексначальник одеського ТЦК постане перед судом у справі про відмивання 140 млн
12:26
ФотоБільшість американців не вірять, що Україна винна у розв'язанні війни проти РФ – опитування
12:19
Google представила нові функції для смартфонів з Android
Усі новини...
Реклама:
Реклама: