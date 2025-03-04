У Київській області через атаку РФ пошкоджений житловий будинок та підприємство
Вівторок, 4 березня 2025, 23:44
Через атаку безпілотників РФ увечері 4 березня в Бориспільському районі Київщини пошкоджений будинок та підприємство.
Джерело: Київська ОВА
Дослівно: "В Бориспільському районі внаслідок ворожої атаки у багатоповерховому житловому будинку вибиті вікна. Виникла пожежа на одному з підприємств. Всі відповідні служби залучені до ліквідації наслідків.
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Попередньо постраждалі серед населення відсутні".