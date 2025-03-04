У Київській області через атаку РФ пошкоджений житловий будинок та підприємство

Через атаку безпілотників РФ увечері 4 березня в Бориспільському районі Київщини пошкоджений будинок та підприємство.

Джерело: Київська ОВА

Дослівно: "В Бориспільському районі внаслідок ворожої атаки у багатоповерховому житловому будинку вибиті вікна. Виникла пожежа на одному з підприємств. Всі відповідні служби залучені до ліквідації наслідків.

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Попередньо постраждалі серед населення відсутні".