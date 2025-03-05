У промові до Конгресу Трамп порівняє витрати США і Європи на війну в Україні

Білий дім опублікував тези з промови президента США Дональда Трампа до Конгресу, в якій він говоритиме про війну в Україні.

Джерело: тези з промови Трампа, цитують CNN, "Голос Америки"

Дослівно з тез промови Трампа: "Я також невтомно працюю, щоб припинити жорстокий конфлікт в Україні.

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Мільйони українців і росіян були даремно вбиті або поранені в цьому жахливому і жорстокому конфлікті, кінця якому не видно. Сполучені Штати направили сотні мільярдів доларів на підтримку оборони України.

Тим часом, на жаль, Європа витратила більше грошей на купівлю російської нафти та газу, ніж на захист України – значно! І Байден виділив на цю боротьбу більше грошей, ніж витратила Європа".