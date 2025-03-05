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Під час промови Трампа конгресмени-демократи протестували і демонстрували підтримку України

Ольга Глущенко Середа, 5 березня 2025, 04:50
Під час промови Трампа конгресмени-демократи протестували і демонстрували підтримку України
скриншот

Ознаки протестів демократів були очевидні в палаті представників з початку виступу президента США Дональда Трампа перед Конгресом, на знак протесту жінки партії були одягнені в рожевий, а також демократи мали синьо-жовті елементи одягу , що символізують солідарність з Україною.

Джерело: трансляція промови Трампа, CNNThe New York Times

Деталі: Деякі демократи на знак протесту покидали залу. 

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На початку виступу Трампа конгресмена-демократа Ела Гріна вивели з залу. Вставши під час виступу Трампа, Грін підняв у повітря свою тростину і почав кричати.

Поки тривала промова Трампа, деякі демократи тримали плакати і таблички з різними написами, а представниця Мічигану Рашида Теліб принесла до зали невелику дошку, щоб у режимі реального часу відповідати на коментарі Трампа.

Багато жінок у партії були одягнені в рожевий колір як колір протесту, тоді як інші одягнули синьо-жовті шарфи та інші елементи одягу, що символізують солідарність з Україною.

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фото: CNN
 
скриншот

ТрампСША
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