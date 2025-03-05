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Трамп у Конгресі: Так чи інакше ми отримаємо Гренландію  

Христина Бондарєва, Ірина БалачукСереда, 5 березня 2025, 08:27
Трамп у Конгресі: Так чи інакше ми отримаємо Гренландію  
Президент США Дональд Трамп. Фото з Facebook

Президент США Дональд Трамп у зверненні до Конгресу вкотре підтвердив свої зазіхання на Гренландію.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Під час промови президент США сказав, що має послання для народу Гренландії. 

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Пряма мова Трампа: "Ми рішуче підтримуємо ваше право визначати своє власне майбутнє, і якщо ви вирішите, ми привітаємо вас у Сполучених Штатах Америки".

Деталі: Він додав, що йдеться про "дуже великий шматок землі" з "дуже маленьким за чисельністю населенням", але "дуже, дуже важливий для військової безпеки".

"Нам потрібна Гренландія для національної безпеки і навіть для міжнародної безпеки. Ми працюємо з усіма зацікавленими сторонами, щоб спробувати отримати її… Я думаю, що ми її отримаємо. Так чи інакше ми її отримаємо", – сказав Трамп.

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Його слова викликали сміх у американських законодавців у залі.

Трамп також у своїй промові обіцяв "забезпечити безпеку і зробити багатими" жителів острова.

"І разом ми піднімемо Гренландію до таких висот, які ви ніколи не вважали можливими раніше", – підсумував президент США.

Видання нагадує: Опитування громадської думки засвідчили, що більшість гренландців – проти приєднання до США, хоча більшість виступає за можливу незалежність від Данії.

Передісторія:

СШАДаніяТрамп
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