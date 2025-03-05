Трамп у Конгресі: Так чи інакше ми отримаємо Гренландію
Президент США Дональд Трамп у зверненні до Конгресу вкотре підтвердив свої зазіхання на Гренландію.
Джерело: "Європейська правда"
Деталі: Під час промови президент США сказав, що має послання для народу Гренландії.
Пряма мова Трампа: "Ми рішуче підтримуємо ваше право визначати своє власне майбутнє, і якщо ви вирішите, ми привітаємо вас у Сполучених Штатах Америки".
Деталі: Він додав, що йдеться про "дуже великий шматок землі" з "дуже маленьким за чисельністю населенням", але "дуже, дуже важливий для військової безпеки".
"Нам потрібна Гренландія для національної безпеки і навіть для міжнародної безпеки. Ми працюємо з усіма зацікавленими сторонами, щоб спробувати отримати її… Я думаю, що ми її отримаємо. Так чи інакше ми її отримаємо", – сказав Трамп.
NOW - Trump on taking Greenland: "I think we're gonna get it—one way or the other we're gonna get it." pic.twitter.com/V3ZK81gRCK— Disclose.tv (@disclosetv) March 5, 2025
Його слова викликали сміх у американських законодавців у залі.
Трамп також у своїй промові обіцяв "забезпечити безпеку і зробити багатими" жителів острова.
"І разом ми піднімемо Гренландію до таких висот, які ви ніколи не вважали можливими раніше", – підсумував президент США.
Видання нагадує: Опитування громадської думки засвідчили, що більшість гренландців – проти приєднання до США, хоча більшість виступає за можливу незалежність від Данії.
Передісторія:
- На 11 березня заплановані вибори до законодавчого органу Гренландії.
- Напередодні цього розвідка Данії заявила, що відстежує можливе іноземне втручання у вибори в Гренландії.