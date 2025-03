Трамп у Конгресі: Так чи інакше ми отримаємо Гренландію  

Президент США Дональд Трамп у зверненні до Конгресу вкотре підтвердив свої зазіхання на Гренландію.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Під час промови президент США сказав, що має послання для народу Гренландії.

Пряма мова Трампа: "Ми рішуче підтримуємо ваше право визначати своє власне майбутнє, і якщо ви вирішите, ми привітаємо вас у Сполучених Штатах Америки".

Деталі: Він додав, що йдеться про "дуже великий шматок землі" з "дуже маленьким за чисельністю населенням", але "дуже, дуже важливий для військової безпеки".

"Нам потрібна Гренландія для національної безпеки і навіть для міжнародної безпеки. Ми працюємо з усіма зацікавленими сторонами, щоб спробувати отримати її… Я думаю, що ми її отримаємо. Так чи інакше ми її отримаємо", – сказав Трамп.

NOW - Trump on taking Greenland: "I think we're gonna get it—one way or the other we're gonna get it." pic.twitter.com/V3ZK81gRCK