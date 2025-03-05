РФ обстріляла вночі Херсон: загинув чоловік

Росіяни в ніч на 5 березня атакували Херсон, унаслідок обстрілу в Корабельному районі міста загинув 55-річний чоловік, є поранені, пошкоджені будинки.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram

Пряма мова: "Цієї ночі ворог обстріляв Корабельний район міста, через що смертельні поранення дістав 55-річний чоловік".

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Деталі: Як повідомили в обласній військовій адміністрації, протягом минулої доби росіяни били по житловій інфраструктурі області. Внаслідок атак пошкоджені 2 багатоповерхівки та 7 приватних будинків. Удари окупантів понівечили автомобілі. Поранення отримали 6 жителів Херсонщини.