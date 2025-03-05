Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Скін для карток від "Української правди" тепер в Monobank 🎁

РФ обстріляла вночі Херсон: загинув чоловік

Степан ГафткоСереда, 5 березня 2025, 08:56
РФ обстріляла вночі Херсон: загинув чоловік
Ілюстративне фото ДСНС Херсонської області

Росіяни в ніч на 5 березня атакували Херсон, унаслідок обстрілу в Корабельному районі міста загинув 55-річний чоловік, є поранені, пошкоджені будинки.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram

Пряма мова: "Цієї ночі ворог обстріляв Корабельний район міста, через що смертельні поранення дістав 55-річний чоловік".

Реклама:

Деталі: Як повідомили в обласній військовій адміністрації, протягом минулої доби росіяни били по житловій інфраструктурі області. Внаслідок атак пошкоджені 2 багатоповерхівки та 7 приватних будинків. Удари окупантів понівечили автомобілі. Поранення отримали 6 жителів Херсонщини.

Херсонобстрілросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновленоРосійські війська вдарили ракетами по Кривому Рогу: є загиблий та постраждалі
Верховний суд США відхилив прохання Трампа про замороження зовнішньої допомоги
відео"Герої на щиті": 80% тіл, які повертає Росія, мають ознаки тортур
фотоУ Києві попрощалися з Василем Ратушним, який загинув на фронті
На саміті ЄС обговорять розміщення військових в Україні – джерело ЄП
У "Дії" запрацює дозвіл на зброю – Федоров
Усі новини...
Херсон
Росіяни атакували маршрутку в Херсоні: є загибла і 10 поранених
У Херсоні росіяни поцілили снарядом в лікарню – ОВА
У Херсоні під завалами будинку знайшли тіло матері: двоє її дітей поранені
Останні новини
23:02
Reuters: Франція, Британія й Україна хочуть завершити роботу над мирним планом за кілька днів
22:45
Український експорт за п'ять років має зрости до 77 млрд доларів
22:35
Макрон: Мир не може бути капітуляцією України
22:29
оновленоРосійські війська вдарили ракетами по Кривому Рогу: є загиблий та постраждалі
22:05
Понад 9 місяців вважався зниклим безвісти. Пам'яті журналіста і військового Петра Цурукіна
21:59
Макрон: Росія стала загрозою для Франції та Європи
21:50
РФ викликала посла Молдови, щоб поскаржитись на ігнорування свого посла. У Кишиневі відповіли
21:47
відеоОператори Patriot підтримали флешмоб пілотів F-16 і звернулися до народу США
21:36
У ПС зупинили і перевіряють наказ про переведення авіаінженерів в інші війська
21:25
Рада ЄС ухвалила нові правила перетину кордону Євросоюзу, що зачеплять і українців
Усі новини...
Реклама:
Реклама: