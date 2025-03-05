Британський таблоїд пише, що США заборонили передавати розвіддані Україні
Британський таблоїд Daily Mail стверджує, що США все ж обмежили передачу розвідувальних даних Україні – зокрема, Штати заборонили Великій Британії ділитися з Києвом даними, отриманими з Вашингтона.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на публікацію видання
Деталі: Зазначається, що зупинка Дональдом Трампом військової допомоги Києву викликала побоювання щодо значного послаблення України на полі бою.
Але на додачу до цього рішення усі розвідувальні служби та військові установи Великої Британії також отримали наказ, який прямо забороняє передачу Україні розвідувальних даних, отриманих у США. Ці дані відомі як "Rel UKR", що є скороченням від "Releasable to Ukraine" ("Доступні для України").
Видання нагадує, що від початку повномасштабного вторгнення Росії 3 роки тому Велика Британія та інші західні партнери у сфері безпеки, такі як Австралія та Нова Зеландія, ділилися з Україною такими розвідданими. А тепер Вашингтон нібито наказав зупинити це до подальшого повідомлення.
Рішення стосується британського Головного управління розвідки (GCHQ), шпигунських агентств та розвідувальних підрозділів Міністерства оборони.
"Європейська правда" нагадує, що Daily Mail належить до групи "якісних таблоїдів" – видань, які публікують значну кількість таблоїдного контенту, однак зазвичай дотримуються стандартів у передачі фактів.
Передісторія:
- 4 березня американські ЗМІ дізналися про розпорядження Трампа призупинити усю військову допомогу Україні, доки він не побачить, що керівництво України "демонструє добру волю до миру". Рішення стосується у тому числі зброї, яка вже виїхала з території США і прямувала до українського кордону.
- Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що пауза у військовій допомозі Сполучених Штатів Україні – тимчасова, і пов’язана з подіями у Білому домі 28 лютого.