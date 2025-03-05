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Британський таблоїд пише, що США заборонили передавати розвіддані Україні

Христина Бондарєва, Ірина БалачукСереда, 5 березня 2025, 09:17
Британський таблоїд пише, що США заборонили передавати розвіддані Україні
Фото ілюстративне Getty images

Британський таблоїд Daily Mail стверджує, що США все ж обмежили передачу розвідувальних даних Україні – зокрема, Штати заборонили Великій Британії ділитися з Києвом даними, отриманими з Вашингтона.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на публікацію видання

Деталі: Зазначається, що зупинка Дональдом Трампом військової допомоги Києву викликала побоювання щодо значного послаблення України на полі бою.

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Але на додачу до цього рішення усі розвідувальні служби та військові установи Великої Британії також отримали наказ, який прямо забороняє передачу Україні розвідувальних даних, отриманих у США. Ці дані відомі як "Rel UKR", що є скороченням від "Releasable to Ukraine" ("Доступні для України").

Видання нагадує, що від початку повномасштабного вторгнення Росії 3 роки тому Велика Британія та інші західні партнери у сфері безпеки, такі як Австралія та Нова Зеландія, ділилися з Україною такими розвідданими. А тепер Вашингтон нібито наказав зупинити це до подальшого повідомлення.

Рішення стосується британського Головного управління розвідки (GCHQ), шпигунських агентств та розвідувальних підрозділів Міністерства оборони.

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"Європейська правда" нагадує, що Daily Mail належить до групи "якісних таблоїдів" – видань, які публікують значну кількість таблоїдного контенту, однак зазвичай дотримуються стандартів у передачі фактів.

Передісторія:

  • 4 березня американські ЗМІ дізналися про розпорядження Трампа призупинити усю військову допомогу Україні, доки він не побачить, що керівництво України "демонструє добру волю до миру". Рішення стосується у тому числі зброї, яка вже виїхала з території США і прямувала до українського кордону.
  • Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що пауза у військовій допомозі Сполучених Штатів Україні – тимчасова, і пов’язана з подіями у Білому домі 28 лютого.

СШАВелика БританіярозвідкаУкраїна
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