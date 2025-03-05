Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Скін для карток від "Української правди" тепер в Monobank 🎁

ЄС очікує, що проросійські лідери спробують зірвати саміт 6 березня – ЗМІ

Іванна Костіна, Ірина БалачукСереда, 5 березня 2025, 10:21
ЄС очікує, що проросійські лідери спробують зірвати саміт 6 березня – ЗМІ
Фото ілюстративне Getty images

В ЄС готуються до того, що проросійська група лідерів Євросоюзу може спробувати зірвати ключові рішення саміту 6 березня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico

Деталі: Видання наголошує, що попри те, що саміт покликаний знайти рішення щодо обороноздатності Євросоюзу та України, дипломати вже готуються до того, що проросійська група лідерів на чолі з угорським прем’єром Віктором Орбаном може зірвати весь цей процес.

Реклама:

"Кількість обговорюваних тем і зловісна відсутність єдності означають, що цей саміт може піти в різних напрямках. Лідери обмірковуватимуть, як вони можуть швидко перенаправити ресурси на зміцнення національних армій, і в той же час вони намагатимуться продемонструвати підтримку Україні, наприклад, підтвердивши її шлях до членства в ЄС. Вони також намагатимуться підкреслити свою огиду до режиму Володимира Путіна, включаючи, можливо, прихильність до чергового раунду санкцій", – йдеться в публікації.

Нині розгортаються баталії щодо надання більшої військової підтримки Україні. Посадовці очікували, що до заяви саміті включать оголошений главою зовнішньополітичного відомства ЄС Кайєю Каллас минулого місяця план постачання Україні цього року щонайменше 1,5 мільйона артилерійських боєприпасів, а також іншого обладнання, такого як системи протиповітряної оборони, ракети і безпілотні літальні апарати.

Видання акцентує, що остаточна заява не з'явиться до кінця саміту, але в останньому проєкті, поширеному у вівторок ввечері, був заклик знайти спосіб забезпечити продовження поставок озброєнь. І офіційні особи заявили, що Угорщина відмовляється погодитися на це.

РЕКЛАМА:

У проєкті тексту підкреслюється, що ЄС "продовжить надавати Україні регулярну і передбачувану фінансову підтримку".

Зокрема, у 2025 році він надасть Україні 30,6 мільярда євро. При цьому виплати з механізму ЄС для підтримки Києва, як очікується, досягнуть 12,5 мільярда євро, а виплати з кредитів G7 в рамках так званої "Ініціативи Ера" складуть близько 18 мільярдів євро.

Вказується, що майбутні гроші, ймовірно, надійдуть з плану "Переозброєння Європи" – ініціативи Урсули фон дер Ляєн, оголошеної 4 березня.

Передісторія:

  • На 5 березня заплановані переговори прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з президентом Франції в Парижі. Зустріч відбудеться напередодні важливого саміту ЄС щодо оборони.

ЄСУгорщинаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновленоРосійські війська вдарили ракетами по Кривому Рогу: є загиблий та постраждалі
Верховний суд США відхилив прохання Трампа про замороження зовнішньої допомоги
відео"Герої на щиті": 80% тіл, які повертає Росія, мають ознаки тортур
фотоУ Києві попрощалися з Василем Ратушним, який загинув на фронті
На саміті ЄС обговорять розміщення військових в Україні – джерело ЄП
У "Дії" запрацює дозвіл на зброю – Федоров
Усі новини...
ЄС
Зеленський про рішення Єврокомісії щодо захисту: Для нас це передусім додаткова ППО
Прем’єр Франції закликав Європу допомагати Україні замість США
Макрон запросив Орбана обговорити Україну напередодні ключового саміту ЄС
Останні новини
23:02
Reuters: Франція, Британія й Україна хочуть завершити роботу над мирним планом за кілька днів
22:45
Український експорт за п'ять років має зрости до 77 млрд доларів
22:35
Макрон: Мир не може бути капітуляцією України
22:29
оновленоРосійські війська вдарили ракетами по Кривому Рогу: є загиблий та постраждалі
22:05
Понад 9 місяців вважався зниклим безвісти. Пам'яті журналіста і військового Петра Цурукіна
21:59
Макрон: Росія стала загрозою для Франції та Європи
21:50
РФ викликала посла Молдови, щоб поскаржитись на ігнорування свого посла. У Кишиневі відповіли
21:47
відеоОператори Patriot підтримали флешмоб пілотів F-16 і звернулися до народу США
21:36
У ПС зупинили і перевіряють наказ про переведення авіаінженерів в інші війська
21:25
Рада ЄС ухвалила нові правила перетину кордону Євросоюзу, що зачеплять і українців
Усі новини...
Реклама:
Реклама: