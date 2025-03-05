ЄС очікує, що проросійські лідери спробують зірвати саміт 6 березня – ЗМІ

В ЄС готуються до того, що проросійська група лідерів Євросоюзу може спробувати зірвати ключові рішення саміту 6 березня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico

Деталі: Видання наголошує, що попри те, що саміт покликаний знайти рішення щодо обороноздатності Євросоюзу та України, дипломати вже готуються до того, що проросійська група лідерів на чолі з угорським прем’єром Віктором Орбаном може зірвати весь цей процес.

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"Кількість обговорюваних тем і зловісна відсутність єдності означають, що цей саміт може піти в різних напрямках. Лідери обмірковуватимуть, як вони можуть швидко перенаправити ресурси на зміцнення національних армій, і в той же час вони намагатимуться продемонструвати підтримку Україні, наприклад, підтвердивши її шлях до членства в ЄС. Вони також намагатимуться підкреслити свою огиду до режиму Володимира Путіна, включаючи, можливо, прихильність до чергового раунду санкцій", – йдеться в публікації.

Нині розгортаються баталії щодо надання більшої військової підтримки Україні. Посадовці очікували, що до заяви саміті включать оголошений главою зовнішньополітичного відомства ЄС Кайєю Каллас минулого місяця план постачання Україні цього року щонайменше 1,5 мільйона артилерійських боєприпасів, а також іншого обладнання, такого як системи протиповітряної оборони, ракети і безпілотні літальні апарати.

Видання акцентує, що остаточна заява не з'явиться до кінця саміту, але в останньому проєкті, поширеному у вівторок ввечері, був заклик знайти спосіб забезпечити продовження поставок озброєнь. І офіційні особи заявили, що Угорщина відмовляється погодитися на це.

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У проєкті тексту підкреслюється, що ЄС "продовжить надавати Україні регулярну і передбачувану фінансову підтримку".

Зокрема, у 2025 році він надасть Україні 30,6 мільярда євро. При цьому виплати з механізму ЄС для підтримки Києва, як очікується, досягнуть 12,5 мільярда євро, а виплати з кредитів G7 в рамках так званої "Ініціативи Ера" складуть близько 18 мільярдів євро.

Вказується, що майбутні гроші, ймовірно, надійдуть з плану "Переозброєння Європи" – ініціативи Урсули фон дер Ляєн, оголошеної 4 березня.

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