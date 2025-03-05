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Російська армія атакувала Україну 181 БпЛА різних типів та ракетами

Степан ГафткоСереда, 5 березня 2025, 10:29
Російська армія атакувала Україну 181 БпЛА різних типів та ракетами
Фото з Facebook Повітряних сил

У ніч на 5 березня росіяни запустили по Україні 3 ракети "Іскандер-М/КН-23", 1 С-300 та 181 дрон типу Shahed і безпілотники-імітатори.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Дослівно: "У ніч на 5 березня 2025 року (із 19.30 4 березня) противник атакував 3 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької області, 1 зенітною керованою ракетою С-300 із Курської області, та 181-м ударним БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ –  РФ, Чауда – Крим".

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Деталі: За інформацією Повітряних сил, українським захисникам вдалося збити 115 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській та Одеській областях.

Ще 55 ворожих безпілотників було втрачено локаційно, вони не досягли цілей.

Внаслідок атаки дронів пошкоджень зазнали Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина та Одещина.

російсько-українська війнабезпілотникиповітряна тривога
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