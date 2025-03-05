ЗМІ дізналися, як Стармер переконав Зеленського протягнути "оливкову гілку" Трампу
Прем’єр Великої Британії Кір Стармер допоміг переконати президента Володимира Зеленського, щоб запропонувати "оливкову гілку" президенту США Дональду Трампу після їхньої публічної суперечки в Овальному кабінеті минулого тижня.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Telegraph
Деталі: Видання розповіло, що у вівторок прем'єр-міністр Британії поговорив телефоном із Зеленським, щоб донести до нього "жорстку правду" і порадити, що саме Трамп повинен почути, перш ніж переговори зможуть повернутися в нормальне русло, пише видання.
Незабаром після цього український лідер опублікував довге повідомлення в соцмережі Х, в якому похвалив "сильне лідерство" президента США, висловив вдячність за військову допомогу його країни і сказав, що йому "прикро" через суперечку.
Зеленський заявив, що готовий "сісти за стіл переговорів" з Трампом і підписати угоду щодо корисних копалин, а також що він підтримає припинення вогню на морі та в повітрі.
Пропозиція від Зеленського надійшла менш ніж через 24 години після того, як стало відомо, що Трамп призупинив надання військової допомоги Києву. Стармер провів телефонну розмову з президентом США в понеділок.
The Telegraph після спілкування з джерелами робить висновок, що Британія та її європейські союзники хотіли використати теплі стосунки з українським лідером, продемонстровані на вихідних на саміті в Лондоні, щоб "донести до нього сувору правду".
Уряд Британії вважав, що існує нагальна потреба підвести риску під цією суперечкою, але у Вестмінстері занепокоєні, що твіту Зеленського недостатньо, оскільки позиції Вашингтона стають жорсткішими.
Що було раніше:
- У вівторок ввечері Трамп виступив в Конгресі з промовою, в якій розповів про "важливий лист" від Зеленського і зазначив, що "цінує" це.
- Зеленський сказав, що він вдячний за "поради та підтримку" Кіра Стармера "в цей складний час" після їхньої розмови у вівторок.