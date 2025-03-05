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ЗМІ дізналися, як Стармер переконав Зеленського протягнути "оливкову гілку" Трампу

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловСереда, 5 березня 2025, 10:36
ЗМІ дізналися, як Стармер переконав Зеленського протягнути оливкову гілку Трампу
зустріч Зеленського і Стармера, скріншот відео трансляції

Прем’єр Великої Британії Кір Стармер допоміг переконати президента Володимира Зеленського, щоб запропонувати "оливкову гілку" президенту США Дональду Трампу після їхньої публічної суперечки в Овальному кабінеті минулого тижня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Telegraph

Деталі: Видання розповіло, що у вівторок прем'єр-міністр Британії поговорив телефоном із Зеленським, щоб донести до нього "жорстку правду" і порадити, що саме Трамп повинен почути, перш ніж переговори зможуть повернутися в нормальне русло, пише видання.

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Незабаром після цього український лідер опублікував довге повідомлення в соцмережі Х, в якому похвалив "сильне лідерство" президента США, висловив вдячність за військову допомогу його країни і сказав, що йому "прикро" через суперечку.

Зеленський заявив, що готовий "сісти за стіл переговорів" з Трампом і підписати угоду щодо корисних копалин, а також що він підтримає припинення вогню на морі та в повітрі.

Пропозиція від Зеленського надійшла менш ніж через 24 години після того, як стало відомо, що Трамп призупинив надання військової допомоги Києву. Стармер провів телефонну розмову з президентом США в понеділок.

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The Telegraph після спілкування з джерелами робить висновок, що Британія та її європейські союзники хотіли використати теплі стосунки з українським лідером, продемонстровані на вихідних на саміті в Лондоні, щоб "донести до нього сувору правду".

Уряд Британії вважав, що існує нагальна потреба підвести риску під цією суперечкою, але у Вестмінстері занепокоєні, що твіту Зеленського недостатньо, оскільки позиції Вашингтона стають жорсткішими.

Що було раніше:

Велика БританіяЗеленськийТрамппереговори
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