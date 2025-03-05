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Більшість французів за подальшу підтримку України і за відправку миротворців

Іванна Костіна, Ірина БалачукСереда, 5 березня 2025, 10:49
Більшість французів за подальшу підтримку України і за відправку миротворців
Фото ілюстративне з pixabay.com

Дві третини французів виступають за продовження надання допомоги Україні і за відправлення миротворців після закінчення бойових дій, свідчать результати опитування інституту Elabe для BFMTV.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: 64% респондентів хочуть, щоб Франція збільшила (20%) або продовжила у тому ж обсязі (44%) військову допомогу Україні.

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Натомість 18% вважають, що цю підтримку слід зменшити, а 17% – припинити.

За продовження допомоги виступають виборці промакронівської коаліції "Разом за республіку", "Нового народного фронту" і праві, а проти – виборці "Національного об'єднання".

Соціологи зазначають: попри те, що з червня 2024 року частка тих, хто за продовження допомоги Україні, зростає, троє з чотирьох французів кажуть, що не готові платити за це більше податків, у тому числі 43% – взагалі не готові. Готовність платити більше податків висловила чверть (24%) опитаних.

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Також 68% французів виступають проти відправки французьких військ в Україну до завершення війни з Росією. Аде з іншого боку, 67% підтримують за відправку миротворців після підписання мирної угоди з Москвою, щоб гарантувати безпеку і мир на українській землі.

Так само розділилися думки щодо термінів вступу України до НАТО та ЄС. Щодо НАТО, 40% виступають за вступ України після війни і 30% зараз, тоді як 29% проти. 35% виступають за вступ до Європейського Союзу після війни, 31% – зараз і 33% – проти.

Передісторія:

  • Раніше трохи більше половини американців заявили, що особисто підтримують Україну в її війні з Росією, але мало хто вірить, що президент Дональд Трамп на тому ж боці.
  • А серед громадян Нідерландів зріс рівень стурбованості війною в Україні у світлі позиції адміністрації Дональда Трампа, який шукає можливості примирення з Росією.

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