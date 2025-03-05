ЗМІ: Річні зарплати керівників ВА Донеччини у 2024 році – від 300 тис. до понад 1,6 млн грн

Журналісти "Вільного радіо" дізналися, що у 2024 році найбільші зарплати серед начальників військових адміністрацій Донеччини отримали очільники Курахівської, Костянтинівської та Покровської ВА, чиї річні доходи перевищили 1,6 млн грн.

Джерело: "Вільне радіо" з посиланням на дані у відповідь на запити

Деталі: У 2024 році найбільше серед начальників військових адміністрацій, які надали Вільному радіо дані про свої зарплати, заробили керівники Курахівської, Костянтинівської та Покровської ВА.

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Зокрема, начальнику Курахівської ВА Роману Падуну нарахували 1 734 488 грн, що в середньому становить 116 тис. грн на місяць. До цієї суми увійшла премія до ювілею у 130,5 тис. грн, яку він отримав у січні.

Очільник Костянтинівської ВА Сергій Горбунов за рік заробив 1 704 491 грн, з яких близько 237 тис. грн склало "збільшення окладу згідно з постановою Кабміну №391".

Зарплата начальника Покровської ВА Сергія Добряка у 2024 році становила 1 615 829 грн.

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Понад мільйон гривень протягом року також нарахували:

ексначальнику Дружківської ВА Сергію Боєвському (1 545 807 грн, у середньому 129 тис. грн на місяць);

начальнику Сіверської ВА Олексію Воробйову (1 497 722 грн, у середньому 124 тис. грн на місяць);

начальнику Часовоярської ВА Сергію Чаусу (1 465 520 грн, у середньому 122 тис. грн на місяць);

начальнику Бахмутської ВА Олексію Реві (1 454 615 грн, у середньому 121 тис. грн на місяць);

начальнику Шахівської ВА Сергію Сажку (1 323 438 грн, у середньому 110 тис. грн на місяць);

начальнику Краматорської ВА Олександру Гончаренку (1 313 942 грн, у середньому 109 тис. грн на місяць);

начальнику Святогірської ВА Володимиру Рибалкіну (1 259 387 грн, у середньому 105 тис. грн на місяць);

начальнику Очеретинської ВА Миколі Коваленку (1 217 764 грн, у середньому 101 тис. грн на місяць);

начальникуЛиманської ВА Олександру Журавльову (1 206 316 грн, у середньому 109 тис. грн на місяць, проте у січні він не отримував зарплати);

начальниці Олександрівської ВА Людмилі Борисевич (1 199 442 грн, у середньому 100 тис. грн на місяць);

начальнику Мар’їнської ВА Юрію Григульцю (1 191 301 грн, у середньому 99 тис. грн на місяць, з яких 38 тис. грн премія військовослужбовцям СБУ);

начальнику Званівської ВА Олександру Білицькому (1 118 957 грн, у середньому 93 тис. грн на місяць).

інфографіка: "Вільне радіо"

Водночас деякі очільники громад з відносно великим населенням отримали менші суми:

начальник Білозерської ВА Сергій Макєєв отримав 975 555 грн (у середньому 81 тис. грн на місяць);

начальник Сартанської ВА Олександр Куркчи – 964 004 грн (у середньому 80 тис. грн на місяць);

начальник Мирноградської ВА Юрій Третяк – 944 068 грн (у середньому 78,6 тис. грн на місяць);

начальник Добропільської ВА Андрій Бондаренко – 806 817 грн (у середньому 67 тис. грн на місяць);

Начальник Великоновосілківської ВА Сергій Кравченко, який очолює громаду з 29 листопада 2024 року, до цього працював заступником начальника, а з жовтня – першим заступником, і за пів року на цих посадах отримав 682 450 грн (у середньому 113 тис. грн на місяць).

За даними журналістів, найменші зарплати у 2024 році отримали мер Маріуполя Вадим Бойченко (496 203 грн, у середньому 41,3 тис. грн на місяць), начальник Соледарської ВА Сергій Гошко (372 116 грн, у середньому 31 тис. грн на місяць, з яких 12,8 тис. грн – оклад за військовим званням), начальник Вугледарської ВА Сергій Новіков (349 672 грн, у середньому 29 тис. грн на місяць) та начальник Слов’янської ВА Вадим Лях (296 306 грн).

Вільного радіо зазначає, що Лях у більшості місяців отримував близько 20 тис. грн, лише у жовтні – понад 56 тис. грн, оскільки йому виплатили відпускні та два види матеріальної допомоги (загалом близько 40 тис. грн).

В Авдіївській ВА не надали конкретної суми зарплати начальника Віталія Барабаша, проте пояснили механізм її розрахунку: його посадовий оклад складає 3440 грн, а з надбавками за вислугу років і особливі умови служби та премією у розмірі 480% від окладу щомісячна зарплата становить 22 188 грн. Окрім цього, виплачуються відпускні, виплати на оздоровлення та допомога на розв’язання соціально-побутових питань.

Водночас, журналісти наголосили, що у 2023 році Авдіївська ВА повідомляла, що з січня по липень Барабаш отримував у середньому майже 99 тис. грн щомісяця.

У Торецькій громаді відмовилися надавати інформацію про зарплати начальника ВА Василя Чинчика та його заступників. Відповідь обґрунтували тим, що такі дані "не становлять значного суспільного інтересу, а їх розголошення може завдати суттєвої шкоди національній безпеці". Водночас зазначили, що обмеження на доступ до цієї інформації діятимуть лише до завершення воєнного стану.

У Волноваській ВА з аналогічних причин відмовилися розголошувати інформацію про заробітну плату начальника Івана Лубінця, проте дані щодо його заступників надали. Зокрема, Ігор Капран за рік отримав 785 392 грн (у середньому 65 тис. грн на місяць), а Дмитру Кобзарю виплатили 726 829 грн (у середньому 60 тис. грн на місяць).

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