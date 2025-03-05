ЗСУ знищили російський комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-М"

Пілоти підрозділу Falcon бригади "Гарт" уразили дронами ворожий комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-М" під Вовчанськом на Харківщині.

Джерело: ОСУВ "Хортиця" в Telegram

Дослівно: "Не допомогла противнику і антидронова сітка, якою він його ("Муром-М" – ред.) прикрив з усіх боків. Перші дві "пташки" пілотів підрозділу Falcon пробили в ній дірку, а третя остаточно знищила комплекс".

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Деталі: Як повідомили українські військові, під удари в тому ж районі потрапив особовий склад окупантів, а також автомобіль, за допомогою якого вони підвозили піхоту та боєприпаси на позиції.