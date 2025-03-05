Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Скін для карток від "Української правди" тепер в Monobank 🎁

Рейган перевертається в могилі – сенаторка від демократів про ставлення Трампа до Росії

Христина Бондарєва, Ірина БалачукСереда, 5 березня 2025, 11:46
Рейган перевертається в могилі – сенаторка від демократів про ставлення Трампа до Росії
Сенаторка від Демократичної партії Елісса Слоткін. Фото з Facebook

Сенаторка від Демократичної партії Елісса Слоткін розкритикувала ставлення президента США Дональда Трампа до війни Росії проти України, і додала, що президент Рональд Рейган, чию фразу "мир завдяки силі" повторює Трамп, був би шокований.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Washington Post

Пряма мова Слоткін після промови Трампа у Конгресі: "Президент Трамп любить повторювати про мир завдяки силі. Це фраза, яку він вкрав у Рональда Рейгана. Але дозвольте мені сказати, що після того видовища, яке відбулося в Овальному кабінеті (суперечка між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським – ред.) минулого тижня, Рейган, мабуть, перевертається в могилі".

Реклама:

Деталі: Сенаторка додала, що як дитина часів холодної війни, вона вдячна, що у 1980-х роках при владі був Рейган, а не Трамп, бо "Трамп програв би нам холодну війну".

Слоткін побудувала відповідь Демократичної партії на промову президента США як заклик до "відповідального" управління замість "безрозсудного" лідерства. Вона наголосила, що дії Трампа можуть призвести до економічної загибелі країни.

"(Трамп – ред.) вірить у те, що можна загравати з диктаторами на кшталт Володимира Путіна і давати по зубах нашим друзям на кшталт канадців. Він бачить американське лідерство лише як серію операцій з нерухомістю... Дії Трампа свідчать про те, що в глибині душі він не вірить, що ми є винятковою нацією", – наголосила сенаторка.

РЕКЛАМА:

Видання зазначає, що Слоткін вважається висхідною зіркою Демократичної партії. Вона перемогла на виборах у Мічигані – штаті, що коливається, де перемогу здобув і президент Трамп. Протягом перших кількох тижнів у Сенаті Слоткін намагалася зарекомендувати себе як поміркований голос, підкріплений великим досвідом у сфері національної безпеки.

Передісторія:

СШАТрампросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновленоРосійські війська вдарили ракетами по Кривому Рогу: є загиблий та постраждалі
Верховний суд США відхилив прохання Трампа про замороження зовнішньої допомоги
відео"Герої на щиті": 80% тіл, які повертає Росія, мають ознаки тортур
фотоУ Києві попрощалися з Василем Ратушним, який загинув на фронті
На саміті ЄС обговорять розміщення військових в Україні – джерело ЄП
У "Дії" запрацює дозвіл на зброю – Федоров
Усі новини...
США
Розвідка Фінляндії уважно стежить за позицією США щодо Росії
Компанії зі США придбали ключові порти навколо Панамського каналу
Британський таблоїд пише, що США заборонили передавати розвіддані Україні
Останні новини
23:02
Reuters: Франція, Британія й Україна хочуть завершити роботу над мирним планом за кілька днів
22:45
Український експорт за п'ять років має зрости до 77 млрд доларів
22:35
Макрон: Мир не може бути капітуляцією України
22:29
оновленоРосійські війська вдарили ракетами по Кривому Рогу: є загиблий та постраждалі
22:05
Понад 9 місяців вважався зниклим безвісти. Пам'яті журналіста і військового Петра Цурукіна
21:59
Макрон: Росія стала загрозою для Франції та Європи
21:50
РФ викликала посла Молдови, щоб поскаржитись на ігнорування свого посла. У Кишиневі відповіли
21:47
відеоОператори Patriot підтримали флешмоб пілотів F-16 і звернулися до народу США
21:36
У ПС зупинили і перевіряють наказ про переведення авіаінженерів в інші війська
21:25
Рада ЄС ухвалила нові правила перетину кордону Євросоюзу, що зачеплять і українців
Усі новини...
Реклама:
Реклама: