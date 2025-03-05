Рейган перевертається в могилі – сенаторка від демократів про ставлення Трампа до Росії

Сенаторка від Демократичної партії Елісса Слоткін розкритикувала ставлення президента США Дональда Трампа до війни Росії проти України, і додала, що президент Рональд Рейган, чию фразу "мир завдяки силі" повторює Трамп, був би шокований.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Washington Post

Пряма мова Слоткін після промови Трампа у Конгресі: "Президент Трамп любить повторювати про мир завдяки силі. Це фраза, яку він вкрав у Рональда Рейгана. Але дозвольте мені сказати, що після того видовища, яке відбулося в Овальному кабінеті (суперечка між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським – ред.) минулого тижня, Рейган, мабуть, перевертається в могилі".

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Деталі: Сенаторка додала, що як дитина часів холодної війни, вона вдячна, що у 1980-х роках при владі був Рейган, а не Трамп, бо "Трамп програв би нам холодну війну".

Слоткін побудувала відповідь Демократичної партії на промову президента США як заклик до "відповідального" управління замість "безрозсудного" лідерства. Вона наголосила, що дії Трампа можуть призвести до економічної загибелі країни.

"(Трамп – ред.) вірить у те, що можна загравати з диктаторами на кшталт Володимира Путіна і давати по зубах нашим друзям на кшталт канадців. Він бачить американське лідерство лише як серію операцій з нерухомістю... Дії Трампа свідчать про те, що в глибині душі він не вірить, що ми є винятковою нацією", – наголосила сенаторка.

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Видання зазначає, що Слоткін вважається висхідною зіркою Демократичної партії. Вона перемогла на виборах у Мічигані – штаті, що коливається, де перемогу здобув і президент Трамп. Протягом перших кількох тижнів у Сенаті Слоткін намагалася зарекомендувати себе як поміркований голос, підкріплений великим досвідом у сфері національної безпеки.

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