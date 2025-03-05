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До Києва прийшла метеорологічна весна, зима була найкоротшою

Станіслав ПогоріловСереда, 5 березня 2025, 12:35
До Києва прийшла метеорологічна весна, зима була найкоротшою
Фото: Getty Images

За даними кліматологів, нинішня зима у Києві була найкоротшою, наразі до столиці прийшла метеорологічна весна.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, Укргідрометцентр

Дослівно: "Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського повідомляє, що за даними спостережень об’єднаної гідрометеорологічної станції Київ, починаючи з 28 лютого середньодобова температура повітря стабільно перевищує 0°С. До Києва прийшла метеорологічна весна, що в межах кліматичної норми". 

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Деталі: За уточненими розрахунками кліматологів обсерваторії, метеорологічна зима, яка розпочалась 4 лютого і закінчилась 27 лютого, тривала 24 дні, що на 68 днів менше за середні багаторічні показники.

Вона виявилась найкоротшою у столиці за час проведення спостережень, за виключенням зими 2019-2020 рр., коли вона взагалі не наступала.

На 5 березня у Києві та області синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вітер західний, 7-12 м/с

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Температура по області вночі 0-5° тепла, вдень 9-14°; у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 10-12°.

погодаКиїв
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