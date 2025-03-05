Глави МЗС країн НАТО проведуть зустріч вперше після зміни влади у США

Міністри закордонних справ країн-членів НАТО зберуться на засідання 3-4 квітня в Брюсселі. Це буде їхня перша зустріч після того, як Дональд Трамп став президентом США.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу НАТО

Деталі: Засідання пройде під головуванням генерального секретаря Альянсу Марка Рютте.

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Це буде перша зустріч очільників МЗС блоку після зміни владу у США, в ній очікується участь нового держсекретаря США Марко Рубіо.

Зустріч відбудеться напередодні саміту лідерів країн НАТО, що запланований на кінець червня в Гаазі у Нідерландах.

Вона пройде на тлі закликів президента Дональда Трампа до європейських союзників підвищити оборонні витрати до 5% від ВВП – це обсяг, який на свою оборону не виділяють самі США.

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Після повернення Дональда Трампа до Білого дому серед союзників зросли занепокоєння щодо можливого виходу США з НАТО. Напередодні кандидат Трампа у посли в НАТО пообіцяв "зміцнювати" Альянс.

Між тим екскомандувач сил НАТО вважає, що Європа має бути готовою до виходу США з Альянсу.

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