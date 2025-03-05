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Анулювали 470 меддовідок про фейкову інвалідність чоловіків призивного віку

Валентина РоманенкоСереда, 5 березня 2025, 13:34
Анулювали 470 меддовідок про фейкову інвалідність чоловіків призивного віку
ілюстративне фото з сайту "Армія Inform"

За доказовою базою Служби безпеки України скасували 470 меддовідок про фейкову інвалідність чоловіків призивного віку, виданих на Харківщині.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Зазначається, що це стало результатом викриття співробітниками спецслужби масштабної "схеми для ухилянтів" в обласній медико-соціальній експертній комісії у жовтні 2024 року.

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Тоді підозру отримали 13 учасників оборудки. Серед них голова регіональної МСЕК і лікарі місцевих медзакладів.

Як встановило розслідування, за суми від 2 до 5 тисяч доларів фігуранти продавали фіктивні довідки про інвалідність ухилянтам, які планували оформити "бронь" та регулярно отримувати державні соцвиплати.

Наразі крім скасування підроблених медвисновків СБУ спільно з Пенсійним фондом зупинила виплату незаконно призначених пенсій, оформлених через оборудку.

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В СБУ кажуть, що завдяки оперативному реагуванню вдалося запобігти щомісячним державним збиткам у розмірі понад 2,4 млн грн.

На підставі нових зібраних доказів слідчі Служби безпеки України додатково повідомили очільнику МСЕК та сімом його спільникам про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

чч. 2, 3 ст. 255 (створення злочинної організації та керівництво такою організацією, вчинене службовою особою з використанням службового становища);

чч. 2, 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ, вчинене злочинною організацією);

ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 (сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України з наданням засобів та усуненням перешкод, вчинене з корисливих мотивів злочинною організацією);

ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене злочинною організацією).

Вказано, що всі учасники злочинного угруповання перебувають під вартою. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій ще п’ятьом фігурантам.

ухилянтиСБУХарківська область
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